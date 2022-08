In articol:

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! 2022. Vezi cine sunt vedetele care participă la reality show-ul prezentat de Adela Popescu și Cabral.

Un nou sezon al emisiunii "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" urmează să fie lansat în această toamnă pe micile ecrane. Momentan, proiectul se află în faza de filmare, iar producătorii reality show-ului nu au făcut publice numele vedetelor care participă la show.

Vedetele care se aventurează vreme de 2 luni în jungla dominicană la "Sunt celebru, scoate-mă de aici!", au șansa de a se lupta pentru titlul de rege sau regina junglei. În timpul emisiunii, aceștia nu au acces la internet, telefon, hrană din belșug sau un acoperiș deasupra capului.

Vedetele de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!" vor fi nevoite să supraviețuiască printre animale, insecte și alte mistere ale junglei.

„Sunt celebru, scoate-mă de aici este un produs de televiziune extrem de complex, care în acest an revine cu o mulțime de surprize, atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenți. Sunt foarte bucuros să anunț debutul producției și extrem de mândru de echipa care va face ca acest sezon să devină o adevărată adicție pentru cei de acasă”, a declarat Amir Mor Hason, producătorul emisiunii.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! [Sursa foto: Facebook]

Cine prezintă Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!" va fi prezentată de Adela Popescu și Cabral, care și-au făcut bagajele și au pornit la drum în Republica Dominicană, timp de două luni.

”Experiența Sunt celebru, scoate-mă de aici nu este doar pentru cei care intră în concurs, ci și pentru mine. Mă bucur că pot face asta cu Cabral, alături de care am prezentat prima emisiune LIVE din viața mea, în urmă cu… nici nu mai contează câți ani. Îi admir pe cei care vor intra în acest reality show pentru curajul de a-și depăși propria condiție.

Nu este ușor nici măcar să iei decizia asta, dar să fii acolo, în junglă, departe de tot și toate, având curajul să stai față în față cu necunoscutul. Abia aștept să văd care sunt concurenții, la ce provocări vor fi supuși și cum vor depăși fiecare zi din jungla „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, a spus Adela Popescu.

Concurenți Sunt celebru, scoate-mă de aici! [Sursa foto: Facebook]

Când începe Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Emisiunea ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!" se află în faza de filmări. Momentan, producătorii emisiunii nu au anunțat data la care va debuta emisiunea pe micile ecrane, însă se așteaptă ca aceasta să fie difuzată la TV din toamna acestui an.

Primul sezon al emisiunii "Sunt celebru, scoate-mă de aici!" a fost câștigat de către "Regele Junglei", Cătălin Moroșanu. Finala a fost jucată în trei concurenți: Cătălin Moroșanu, Ruby și Dorian Popa.

„Simțeam că-mi intră în gât, că mă, mănâncă la gât, boss. Primii au fost ok, a treia găleată m-a sufocat. Cred că era cu pământ. La a patra găleată am intrat în panică, mi-au intrat în nas, se plimbau peste tot. Sunt o forță a naturii. În primele 10 secunde am zis că-mi bag picioarele-n el de concurs. Dar, după proba asta, a intrat adrenalina în mine şi mă simt bine. Imbatabil", a povestit Cătălin Moroşanu despre ultima probă a finalei.