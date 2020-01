Survivor România" />

Concurenți Survivor România. Lista completă a concurenților Survivor care pleacă în Republica Dominicană.

Reality-ul Survivor se va filma în Republica Dominicană și îi va supune pe concurenți unor încercări teribile, la capătul cărora va exista un singur câștigător. În mijlocul naturii luxuriante, aceștia vor fi nevoiți să își construiască singuri adăpost, să își găsească hrană și să conviețuiască sub ochii telespectatorilor. La finalul acestei experiențe ce le va testa abilitățile de adaptare, va există un singur câștigător.

Concurenți Survivor România - Elena Ionescu

Reality-ul „Survivor România” le va aduce telespectatorilor emoție pură, tensiune la cele mai înalte cote, un spectacol total al supraviețuirii în condiții extreme.

Elena Ionescu, una dintre cele mai de succes cantarete autohtone, va participa la "Survivor Romania", reality-ul ce se va difuza la Kanal D. Artista a intrat in lumina reflectoarelor de la o varsta frageda; avea doar sase ani cand a pasit prima data pe o scena, a participat la numeroase concursuri nationale si internationale. Este licentiata in Jurnalism si a absolvit Scoala Populara de Arta, Sectia Canto si Teatru. In 2006 devenea, pentru zece ani, vocea formatiei Mandinga.

Dupa despartirea de trupa Mandinga, Elena Ionescu si-a continuat cu succes cariera muzicala, impresionandu-si fanii cu piese precum "Pasiune", in colaborare cu Puya si Vescan, "Spune-i", in colaborare cu Mahia Beldo, sau "Ce e dragostea", recent lansata.

Elena Ionescu a compus majoritatea pieselor pe care le interpreteaza, printre acestea numarandu-se si celebrele "Zaleilah" si "Papi Chulo", din perioada colaborarii cu Mandinga. "Habibi I love you", hit-ul interpretat alaturi de Pitbull, celebrul rapper american de origine cubaneza, si artistul marocan Ahmed Chawki, completeaza panoplia succeselor muzicale ale frumoasei artiste.

Elena Ionescu a devenit mama in august, 2018 si, chiar daca a trecut printr-un divort la scurt timp dupa ce a nascut, Elena si-a pastrat optimismul, energia si curajul. Acum este pregatita sa intre in cea mai intensa competitie a anului, "Survivor Romania", si crede ca experientele au calit-o pentru orice incercare, oricat de dificila ar parea la prima vedere.

"Curiozitatea, o anumita doza de teribilism si dorinta de a-mi testa limitele m-au determinat sa intru in aceasta incercare. Sunt optimista si abia astept sa vad ce imi rezerva viitorul in Republica Dominicana", declarat artista.

Concurenți Survivor România - Cristina Șișcanu

Cristina Sișcanu este una dintre aparițiile cele mai tonice și mai exuberante din showbiz-ul românesc. Cu o experiență bogată în televiziune, prezență foarte activă în social media, mama devotată, Cristina Sișcanu a stârnit un adevărat fenomen pe rețelele de socializare militând pentru dreptul mamelor de a-și alăpta pruncii în public. Este soția lui Mădălin Ionescu și împreună sunt părinți pentru trei copii minunați, doi dintre ei din căsnicia anterioară a cunoscutului om de televiziune. Ambițioasă, vocală, atașată de valorile familiei, asumată în alegerile expuse public, Cristina Sișcanu va atrage, cu siguranță, atenția publicului la “Survivor România”.

“Nimic în viață nu mi s-a dat ușor. Tot ce am obținut a fost prin muncă, luptă, sacrificiu. Am suferit, am învățat, am mers înainte. Nu m-am oprit niciodată, chiar dacă am căzut. Așa am reușit să îmi construiesc un psihic puternic și un echilibru emoțional. Eu sunt <Survivor>!”, a spus Cristina Sișcanu.

Concurenți Survivor România - Grațiela Teohari Duban

Grațiela Teohari Duban este actriță și o prezență plină de șarm, atât pe scenă, cât și pe micile și marile ecrane. A evoluat în reality show-uri, ca invitat într-o serie de emisiuni, precum și în spoturi publicitare. Scena teatrului “Tony Bulandra” din Târgoviște a fost locul unde s-a afirmat ca actriță, după ce a terminat Facultatea de Actorie, dar a interpretat și roluri în mai multe producții de lungmetraj: “La bani, la cap, la oase”, unde a jucat partitura principală, “Cafea foarte dulce”, “Rămâi cu mine”. A jucat, de asemenea, în seriale precum “17”, “Viață în 3”, “Un pas înainte”. Grațiela este soția actorului Andrei Duban și împreună au un băiețel, Armin, în vârstă de șapte ani. În prezent, Grațiela Teohari Duban e actor la “Teatrul pentru copii Ion Creangă” din București și colaborează cu teatrul “Avangardia”, unde joacă alături de soțul ei în piesa “Iubito, îți rămân dator”. Efervescentă, optimistă și cu un zâmbet cuceritor, Grațiela Teohari Duban spune că este pregătită să intre în competiția “Survivor România”. Cel mai mult îi este teamă de propriile-i emoții.

“Toleranța și răbdarea sunt calitățile care îmi vor fi aliate în această competiție. Cel mai dificil îmi va fi să gestionez dorul de casă, de familie. Sunt conștientă că nu va fi ușor și vreau să demonstrez că pot face față chiar și în condițiile foarte dificile din Republica Dominicană”, declară Grațiela Teohari Duban despre sentimentele care o încearcă.





Concurenți Survivor România - Lino Golden





Cunoscut sub numele de scenă Lino Golden, Radu Cârstea este un foarte tânăr brașovean care, la cei 22 de ani ai săi, deja a cunoscut celebritatea. Traseul său muzical începea la vârsta de șase ani, când a descoperit violoncelul, a continuat apoi cu lecțiile de pian și a culminat, la 13 ani, cu apetența pentru muzică rap, gen muzical pentru care a scris numeroase piese. În prezent, Lino Golden produce și compune piese, în panoplia să numărându-se “Fane Spoitoru feat Keed”, “Panamera”, “Sus ca Jordan”, “Macetă”, “Fifa”, “N-am văzut că ține” (feat Alex Velea). “Panamera” a devenit un adevărat fenomen în muzica românească atingând deja peste 38 milioane de vizualizări pe YouTube și fiind prezentă în playlistul celor mai relevante posturi de radio și TV din țară. Lino Golden face parte din echipa Golden Boy Society, înființată de Alex Velea. ”Survivor România” constituie o provocare uriașă pentru tânărul care se simte pregătit de cea mai intensă aventură. Nu îl sperie nimic, iar pentru viitorii săi companioni din Republica Dominicană are în minte câteva ritmuri care să îi salveze în momentele mai dificile.

“Abia aștept să plec! Cred că mă voi descurca, cu toate că îmi imaginez că nu va fi deloc ușor. Partea foarte bună e că o să mă subțiez. Sunt optimist; cred că îmi vor veni multe versuri în minte, <Survivor România> poate fi o sursă de inspirație”, a spus Lino Golden despre participarea sa în reality.

Concurenți Survivor România - Bogdan Vlădău

Bogdan Vlădău, om de televiziune, cântăreț, pasionat de sport și viață sănătoasă, întră în competiția „Survivor-România” cu dorința fermă de a câștiga. Telespectatorii au avut ocazia să îl urmărească într-o serie de show-uri TV de succes, cel mai recent fiind „Bravo, ai stil!”, difuzat de Kanal D, unde a impresionat ca membru al „Brigăzii sexy”, alături de Victor Slav și Alex Velea.

Impecabil în orice apariție televizată și un răsfățat al showbiz-ului românesc, Bogdan Vladau spune că cea mai dură încercare pentru el va fi aceea de a rezista dorului de soția sa, Gina Chirilă.

„Sunt conștient că voi trece prin niște situații dificile, dar am un psihic puternic, echilibrat și mă adaptez destul de ușor la orice situație. Am început să mă pregătesc sufletește, pentru că îmi va lipsi foarte mult soția mea, cred că aceasta va fi cea mai grea încercare pentru mine. Va trebui să o gestionez pentru că obiectivul meu este să câștig această competiție”, spune Bogdan Vlădău.

Concurenți Survivor România - Mihai Onicaș

Mihai Onicaș este un sportiv disciplinat, antrenat și carismatic. A jucat la Steaua București și Universitatea Cluj. A făcut parte din toate loturile naționale la categoria Juniori. Mentorul său este Gheorghe Hagi, cel care l-a și învățat jocul cu balonul rotund.

„<Survivor România> este o oportunitate unică de a-mi testa limitele. Totul este public, la vedere și vreau ca oamenii să mă cunoască așa cum sunt. Îmi doresc să devin parte dintr-o echipă așa cum eram când practicam sportul de performanță. Vreau să văd dacă pot rezista în condiții dificile. Nu îmi este teamă. Mă adaptez ușor atât la condiții grele, cât și la oameni noi. Știu să mă fac plăcut, să ajut. Vreau să îmi demonstrez nivelul de rezistență, mai ales psihică”, spune Mihai Onicaș.

Concurenți Survivor România - Ruby

Ruby (Ana Claudia Grigore) este una dintre cele mai cunoscute cantarete din Romania, a lansat o serie de piese de succes si a sustinut zeci de concerte internationale. Primul ei disc single, „Touch Me” (2010), s-a bucurat de succes nu numai in Romania, ci si in strainatate. Au urmat piese precum ”Miracle of Love”, „Stinge lumina”, „Baiat de bani gata” (feat Pacha Man), „De la distanta”, „Condimente”, „Tata”, „Rochia mea”, lista pieselor fiind una impresionanta, iar Ruby devenind una dintre cele mai valoroase si prolifice artiste din Romania. A impresionat, de asemenea, in reality-show-uri de succes, unde si-a demonstrat tenacitatea, ambitia si puterea de adaptare. La „Survivor Romania” o aduce dorinta de a-si testa limitele, precum si bucuria de a raspunde unor provocari uriase.

„Sunt hotarata, ambitioasa, ma bazez mult pe descarcarea de adrenalina si pe faptul ca imi place sa imi duc misiunile la bun sfarsit. Pentru orice recompensa, oricat de mica, va merita sa lupt din toate puterile. Sunt convinsa ca psihicul ma va ajuta cel mai mult in aceasta incercare”, spune Ruby despre calitatile pe care mizeaza in competitie.

Concurenți Survivor România - Augustin Viziru

Actor carismatic, prezenta plina de energie si umor in showbiz-ul autohton, Augustin Viziru surprinde de fiecare data prin aparitiile sale. Publicul l-a putut urmari atat pe micul ecran, in seriale, productii de lungmetraj si reality-show-uri, dar si pe marile ecrane. Augustin Viziru a avut si o indelungata cariera sportiva, a practicat tenis pana la varsta de 17 ani, tot in acea perioada descoperea si competitiile de biliard. Are in palmares si titluri de campion national si balcanic si e recunoscut ca unul dintre cei mai buni jucatori profesionisti de biliard din Romania. Provine, de altfel, dintr-o familie de sportivi, mentor fiindu-i chiar bunicul sau, Gheorghe Viziru, valoros jucator de tenis si cel care i-a antrenat pe legendarii Ion Tiriac si Ilie Nastase.

„Imi doresc sa ma descopar pe mine, <Survivor Romania> e mai mult decat un show de televiziune, sunt sigur ca o asfel de competitie scoate ce mai bun sau ce e mai rau din tine. Te obliga sa te adaptezi, sa faci conexiuni, sa te autodepasesti, sa devii mai inteligent. Toata viata mea mi s-a spus ce bun sunt si ce talentat sunt si am crezut ca e suficient, nu a trebuit sa ma lupt sa obtin ceva. Acum realizez ca trebuie sa fac niste eforturi si vreau sa vad cat de departe pot merge”, spune Augustin Viziru despre participarea la „Survivor Romania”.

Concurenți Survivor România - Cezar Juratoni

Multiplu campion national la Juniori, Tineret si Seniori, Cezar Juratoni este in prezent boxer profesionist. In aceasta calitate, a sustinut 12 meciuri, cu 11 victorii, dintre care opt prin knockout. Sportivul crede ca rezistenta fizica si inteligenta ii vor fi aliati in aceasta competitie extrem de dura.

„Sunt sigur ca voi face fata acestui concurs. Punctele mele forte sunt rezistenta, viteza, inteligenta. Reusesc sa ma adaptez foarte repede in orice situatie. Cea mai mare provocare pentru mine va fi lipsa familiei, dar voi face fata cu brio oricarei incercari”, declara Cezar Juratoni.

Concurenți Survivor România - Asiana Peng

O aparitie exotica la „Survivor Romania” este Asiana Peng, gimnasta care a facut parte din lotul olimpic al Romaniei, cu 50 de medalii in palmares. A concurat la numeroase competitii nationale si internationale, a obtinut numeroase titluri la barna si la sol, fiind medaliata cu aur la ambele categorii. Asiana Peng mizeaza in aceasta competitie pe puterea ei de adaptare si pe faptul ca nu ii este teama de nimic.

