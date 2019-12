Alex Zănoagă a răspuns unei provocări și a cumpărat, acum, în prag de Crăciun, alimente pentru o familie nevoiașă. El s-a filmat cu coșul plin de sacoșe în parcarea unui supermarket și, înainte de a se duce cu Simina să ducă darurile unei familii amărâte, a lansat la rândul lui o provocare. ”Îi provoc pe Rafaelo și pe Hamude să ajute niște familii care au nevoie de ajutor”, spune Alex Zănoagă, în timp ce împingea coșul de cumpărături, iar Simina îl filma.

Cei doi foști concurenți de la Puterea Dragostei s-au filmat apoi și în casa familiei pe care au decis să o ajute de Sărbători. Acum, așteaptă ca Hamude și Rafaelo să dea curs provocării lor.

Nu este prima dată când concurenții de la Puterea Dragostei fac gesturi emoționante pentru alți oameni, amărâți sau bolnavi. Chiar Hamude a inițiat, în vară, o campanie de ajutorare a unei susținătoare de-a lui, o tânăra care suferea de cancer de 3 ani. Hamude îți ruga atunci susținătorii să doneze banu pentru Roxana. Din păcate, la scurt timp, tot Hamude anunța că prietena lui a pierdut lupta cu boala nemiloasă.

”Astăzi un suflet bun și frumos s-a despărțit de noi s-a dus acolo sus in ceruri. Roxana noastră! Hamude familly. Astăzi a decedat după cum știți cu toții am făcut o campanie pentru Roxana. Dar din păcate, corpul ei a cedat. Roxana te iubim tu ești îngerul nostru ne va fi dor de tine !!!! Mă bucur că am avut ocazia să cunosc un om minunat ca tine. Dumnezeu să te odihnească”, a fost mesajul lui Hamude chiar din casa de la Puterea Dragostei.