Concurenții de la Survivor România au ajuns la mare! Cine lipsește

Concurenții de la Survivor România au ajuns la mare! Prieteniile au continuat și după încheierea competiției Survivor România, dar se pare că și unele rivalități. Mulți dintre concurenții de la Survivor România au plecat, vineri, la mare. Mai exact, ei s-au dus în Vama veche.

Elena Ionescu, Emanuel, Lola, Emy Alupei, Cristi și Ema și-au făcut bagejele și au decis să petreacă un weekend relaxant în Vama Veche. Potrivit pozelor și filmulețelor postase în mediul online, ei se distrează pe cinste. Au imortalizat fiecare moment, au filmat tik tok-uri și chiar s-au întâlnit cu mulți fani pe plajă, pe care i-au și salutat.

Ca de obicei, Emanuel și Elena au fost nedespărțiți, potrivit imaginilor postate de ei pe Instagram.

ȘOCANT! Elena Ionescu a spus totul despre Grațiela după Survivor România! ”Din păcate, m-a văzut ca o rivală, nu ca pe o colegă”

Elena Ionescu a câștigat marele trofeu Survivor România, fără a se baza pe ajutorul colegilor de echipă. Dimpotrivă, faimoasa a mărturisit că foștii colegi nu au felicitat-o după finală, ba chiar au văzut în ea, în competiție, doar o adversară și nicidecum un coechipier.

”Orice făceam și voiam să ajut, era cu două înțelesuri, ori că îmi doream să dau bine la televizor, ceea ce o zi, două, trei, poți să faci asta, dar a patra, a cincea, a ”n”-a zi sau peste o lună, nu te mai puteai preface, deja se vedea dacă ești real sau fals, doar este un reality show... Eu nu îmi doream decât să supraviețuim cu toții acolo, realizam că tot ce ne lipsea era să câștigăm. Căci, până la urmă, acest lucru era cel mai important. Dacă am fi reușit pe traseu, nu ar mai fi fost discuțiile astea, am fi mâncat, am fi avut condiții mai bune… Au fost cazuri când războinicii au dormit în pat, au făcut masaj, au avut hrană mult mai multă decât noi, pentru că au câștigat mult mai multe recompense, și evident că aveau și mai multă forță. Dar aici, știți cum e... norocul jucătorului și norocul lor că au fost închegați. Și la ei au fost discuții, nu aveai cum...Te cerți cu familia acasă, bașca acolo...însă ei erau altfel, noi eram prea înrăiți”, a povestit Elena Ionescu despre felul în care au decurs lucrurile în Republica Dominicană la ”Ștafeta mixtă”. (Citeste si: Reușită importantă pentru Asiana Peng. A dat vestea cea mare pe instagram)

