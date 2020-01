Survivor România” au trăit momente de groază! Insula lor a fost invadată de 25 de bărbați cu macete" />

Concurenții emisiunii ”Survivor România” au trecut printr-un moment tensionant și periculos. În timpul nopții, ei au fost invadați de aproximativ 25 de persoane necunoscute și periculoase, unele dintre ele aveau lanterne, dar și macete.

Concurenții au trăit momente de groază

"A fost o noapte de groază, ca să spun așa. Ne-au vizitat în jur de 25 de persoane, cu niște lanterne. Unii aveau și niște macete. Ne-au speriat într-un fel sau altul. Se îndreptau spre zona noastra. Am încercat să intrăm în contact și să aflăm ce se întâmplă”, a spus Elena de la Survivor România.

Concurenții au încercat să discute cu oamenii care și-au făcut apariția neașteptat. Au aflat că ei erau în căutarea unei persoane dispărute pe insulă.

”S-a instaurat panica. Căutăm o persoană dispărută. Fiecare a interpretat diferit ce eu am tradus, ei au zis că nu vor să ne facă rău. Caută o persoană dispărută. Au primit o locație și o caută pe insulă", a spus Elena de la Survivor România, încă speriată de experiența petrecută pe insulă”, a mai adăugat Elena.

"A fost panică, eu am încercat să ascund fetele. Am luat maceta și am zis că ce o fi o fi", a spus Cezar de la Survivor România.

Cristina Șișcanu, prima eliminată de la Survivor România

Elena Ionescu, Asiana Peng și Cristina Șișcanu sunt cele trei concurente propuse spre eliminare în ediția din această seară. Publicul a decis, iar cea mai puțin votată concurentă de la Survivor, dintre cele trei propuse spre eliminare, este Cristina Șiscanu.

"Primul eliminat din competiția Survivor România este: Cristina Șișcanu", a spus Dan Cruceru, prezentatorul Survivor România.

Veștea șoc pentru concurenții de la Survivor România: Augustin Viziru nu va mai putea continua competiția din Republica Dominicană

Medicii au decis ca Augustin Viziru să nu continue Survivor România și că trebuie să facă niște tratamente pentru a se vindeca. Colegii lui de echipă au fost foarte triști în momentul în care au aflat această veste, pentru că asta ar însemna să nominalizeze un alt concurent care să plece acasă.