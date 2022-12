Condiția pusă de Roxana Ionescu pentru a reveni pe micile ecrane! ”Mama Natură” a fost extrem de sinceră: „Dacă mi se va oferi...”

In articol:

Roxana Ionescu a ținut primele pagini ale ziarelor ani la rând și fanii au avut ocazia să o vadă pe sticlă în diferite proiecte de televiziune, intrând rapid în sufletele tuturor românilor, fiind apreciată și îndrăgită de telespectatori de la prima sa apariție TV.

Acum, însă, admiratorii sunt extrem de curioși să afle dacă Roxana Ionescu își dorește să revină în televiziune, mai ales că vedeta nu a mai apărut pe micile ecrane de ani buni. În acest sens, ”Mama Natură”, așa cum mai este cunoscută blondina, nu spune ”nu” unei reveniri în televiziune, însă în cazul unei propuneri, Roxana are și câteva condiții, despre care a vorbit, fără ocolișuri.

Citește și: Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit! Primele imagini de la nuntă: „Te iubesc, soțul meu”

“Habar nu am și niciodată nu o să mai spun niciodată. Am spus de foarte multe ori, nu neapărat cu treaba asta, am spus așa, în general, în viață: “Eu? Niciodată nu o să fac treaba aia!” Și am făcut. Depinde de televiziuni, depinde dacă mi se va oferi ceva ce pot să fac, dacă o să îmi permită timpul, dacă o să îmi permită distanța. Dacă astrele se aliniază, cu siguranță o să mă mai vedeți la televizor. (...)Un proiect care să se filmeze în maxim 3 luni și care să nu fie chiar zi de zi. Acum, ca și content să zic acum, habar n-am. Dacă aș știi exact ce merge și ce ar prinde publicului, aș propune eu, aș vrea să fac asta. Ceva de divertisment, clar, ceva care să nu fie zilnic și nu mai mult de 3 luni.” , a declarat Roxana Ionescu, pentru Ego.ro.

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Roxana Ionescu nu ar fi deranjată de faptul că ar trebui să facă naveta

Totodată, întrebată dacă ar fi deranjată că ar trebui să facă naveta între Timișoara și București, Roxana Ionescu a spus că ar face acest lucru pentru un proiect în televiziune.

Citește și: Mama Natura a ajuns să se întrețină din ajutoare sociale! Câți bani a încasat Roxana Ionescu din ajutorul de șomaj, anul trecut? EXCLUSIV

Mai mult decât atât, vedeta a amintit de începutul relației sale cu Tinu Vidaicu, atunci când în primii cinci ani făcea periodic naveta de la București la Timișoara și înapoi.

“Naveta am mai făcut la începutul relației noastre, 5 ani de zile am făcut naveta. Aș zice că sunt obișnuită. Și da, pentru un lucru frumos și care să mi se potrivească mânușă aș face lucrul acesta.”, a mai spus Roxana Ionescu, pentru aceeași sursă.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu [Sursa foto: Instagram]