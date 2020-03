Conect-r, mesaj dur pentru bătrânii care nu se respectă legea

Conect-r este unul dintre cei mai apreciaţi artişti de la noi din ţară pentru sinceritatea de care a dat dovadă la fiecare apariţie a sa. Artistul nu a ezitat niciodată să îoşi spună părerea în public şi aşa a făcut şi în contextul pandemiei de coronavirus. Indignat de faptul că bătrânii nu respectă recomandările autorităţilor de a sta în casă, artistul a scris un mesaj dur pe contul lui de Instagram.

Cu masca pe faţă, cu o expresie a feţei care exprima clar nemulţumirea că în spatele lui se aflau mai mulţi bătrâni fără mască, Conect-r s-a fotografiat şi a scris următorul mesaj.

"Din pacate cei ce se presupun a fi mai intelepti prin prisma varstei, dar si mai vulnerabili tot din cauza varstei, n-au inteles nimic.. !"

Reacţia internauţilor după mesajul lui Conect-r: "Mi-e milă de voi"

Bineînţeles că după publicarea mesajului, o serie de reacţii au început să apară pe contul de Instagram al lui Conect-r. În vreme ce unii internauţi îl judecau că nu gândeşte limpede şi că acei bătrâni poate trebuie neapărat să iasă din casă, restul i-au dat dreptate şi au spus că nu este normal cum se comportă bătrânii în vremea pandemiei.

"Și noi tinerii încercăm să ii protejam...", "In portugalia sunt...de 8 zile in casa....si batranii ies zilnic la cafea🤬 eu cred ca au creierii atrofiati....nu vor sa inteleaga...sa respecte 😱😱", "Mi-e mila de voi! Trăiesc in Germania, la frontiera cu Luxembourg! Nu vezi țipenie de om afara! Se moare pe capete, ce nu se înțelege? Acum e clar de ce România este gunoiul Europei! Ma doare sufletul când văd atâta prostie!" sunt câteva dintre comenatriile fanilor care au înţeles mesajul lui Conect-r.

Conect-r este foarte interesat de evoluţia pandemiei de coronavirus, pe contul lui de Instagram fiind mai multe mesaje care se referă la această tragedie care a lovit întreg Globul.

Drama bătrânilor singuri, în plină pandemie de coronavirus! Sunt neajutorați și vulnerabili, dar își riscă viața pentru a-și cumpăra cele necesare supraviețurii

Când România e închisă, cei peste 1 milion de bătrâni singuri şi neajutoraţi nu au cui să-şi plângă amarul. N-au alături nici copii şi nici nepoţi, aşa că bieţii de ei îşi riscă sănătatea şi viaţa pentru un codru de pâine. Cu toate că ei sunt cei vulnerabili, nu au încotro şi ies din case ca să-şi cumpere de mâncare. I-am întâlnit în mai multe locuri din ţară. Toţi erau împovăraţi de greutatea sacoşelor, dar grăbiţi să nu prindă pericolul din urmă.

În ochii acestei femei se citesc lacrimi de teama și picături de disperare. Bătrâna de 90 de ani din imagini, care abia găsește puterea să-și pună mănușile în mâinile tremurânde a ieșit singură la piață, ca să-și cumpere o sticlă cu ulei și câteva legume.

