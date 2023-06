Confesiunea pe care Andreea Antonescu i-a făcut-o fostului soț, când s-a cuplat cu Victor Vrînceanu. Traian Spak știa multe detalii despre relația lor: "A știut și când am rămas însărcinată, îi mai povesteam una, alta"

In articol:

Andreea Antonescu și fostul ei soț, Traian Spak, au avut un mariaj frumos, care nu de puține ori a fost invidiat.

La un moment dat, însă, lucrurile între ei au luat o întorsătură neașteptată și au decis, de comun acord, să se despartă. Divorțul a durat ani întregi, dat fiind faptul că bărbatul este stabilit în Statele Unite ale Americii, iar artista locuiește în România. Cu toate acestea, separarea nu i-a împiedicat pe cei doi să rămână în relații bune, mai ales că au împreună o fetiță minunată. Ba mai mult, Traian Spak chiar i-a devenit, în timp, un prieten de nădejde Andreei Antonescu, căci, spune ea, bărbatul a știut întotdeauna ce se întâmplă în viața ei, chiar și atunci când s-a îndrăgostit de Victor Vrînceanu.

Andreea Antonescu a dezvăluit ce i-a povestit fostului soț despre relația cu Victor Vrînceanu: "A știut și când am rămas însărcinată"

Pe Andreea Antonescu și pe Traian Spak i-a legat o frumoasă poveste de dragoste timp de mulți ani.

Și-au întemeiat o familie și au devenit părinții unei fetițe minunate, dar, în timp, mariajul lor nu a mai fost la fel și au decis să se despartă. Chiar și după divorț, însă, au păstrat o relație bazată pe respect și au reușit să se înțeleagă de minune, mai ales de dragul fiicei lor. Acum, nu numai că păstrează legătura, dar sunt și cei mai buni prieteni.

Invitată în cadrul podcastului "Ameritat cu Nasrin", Andreea Antonescu a dezvăluit că Traian Spak este în continuare primul om pe care îl sună, în momentul în care se întâmplă ceva în viața ei, fie bine sau rău. Așa a fost și când a început să se întâlnească cu Victor Vrînceanu sau chiar și când a rămas însărcinată pentru a doua oră, căci, mărturisește artista, fostul soț o sfătuiește mereu și îi este alături la orice pas, indiferent de situație: "Noi suntem prieteni. E primul om pe care îl sun în momentul ăsta și dacă mi-e bine, și dacă mi-e rău. Și reciproca e valabilă.(...) El a știut și când am început relația cu Victor, el a știut și când am rămas însărcinată.

Îi mai povesteam una, alta. Am discutat și în urma separării. Putea să-mi dea sfaturi și eram un pic stângace. Dincolo de fericirea lui, bucuriile lui, ce i-ar fi făcut lui bine, întotdeauna a contat să fiu eu bine", a declarat Andreea Antonescu în cadrul podcastului amintit.

De ce s-au despărțit Andreea Antonescu și Traian Spak?

Andreea Antonescu a vorbit și despre adevăratul motiv care a dus, în urmă cu câțiva ani, la separarea de Traian Spak, tatăl primului ei copil. Deși au existat multe speculații pe acest subiect, artista spune că, de fapt, distanța a fost cea care a despărțit-o de fostul soț.

El s-a regăsit în America, în timp ce ea nu și-a dorit și nici nu s-a simțit pregătită să părăsească România, pentru a se stabili peste hotare: "Căsnicia, pentru mine, a însemnat totul. În ciuda faptului că nu mi-am visat vreodată rochia de mireasă, mi-am dorit dintotdeauna o poveste de la început până la final. Știu că sună ciudat. Dincolo de imaginea pe care am lăsat-o eu, impresia pe care am lăsat-o, stilul de muzică pe care l-am avut, întotdeauna mi-am dorit acea poveste. De fiecare dată când am avut o relație asumată, am sperat și am crezut în ea. Mi-am dorit să fie povestea până la sfârșit. N-a fost. Sunt adepta relațiilor lungi, dar până în momentul ăsta n-a fost să fie. (…) Îți voi rezuma povestea mea cu Traian, care a durat 14 ani. Foarte frumos.

Noi ne înțelegem foarte bine și astăzi.(...) Asta pentru că între noi chiar a fost o relație reală, bazată pe comunicare, respect și sentimente. În momentul în care noi am decis să ne separăm, nu a fost din cauza unor probleme, nu a fost cu tras de păr, scandal și amenințări. A fost foarte simplu. Eu voiam să rămân în România, să-mi continui cariera, el s-a regăsit în America. De la o relație câștigată, n-aș fi vrut să ajungem în momente în care să stăm să ne vânăm, să vedem dacă-l prind. Nu făcea sens. Pentru ce? Era absolut aberant. Eram doi oameni care au împărțit o lungă perioadă de timp, care au un copil minunat. (…)", a mai spus Andreea Antonescu, în podcastul "Ameritat cu Nasrin".