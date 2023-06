Confesiuni inedite ale lui Mark Stam, la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat" "Am primit doi de și am plecat frumos acasă"

Cunoscutul interpret a făcut și mărturisiri inedite despre primul sau eșec în carieră. În urmă cu 10 ani, artistul și-a încercat norocul la cunoscutul concurs "Moldova are talent", însă speranțele la un debut fulminat în industria muzicală i-au fost, la acel moment, spulberate.

"Am primit doi de <Nu> și am plecat frumos acasă.(...) Să știi că m-au ajutat foarte mult alea două de <Nu>. Au fost esențiale. Un an nu am pus mâna pe chitară, pentru că a fost destul de dureros. Eu credeam că am un nivel, m-am dus acolo și, cumva, mi-am dat seama că sunt sub nivelul ăla. Aia m-a și motivat. După aceea am pus mâna pe chitară și nu am mai lăsat-o jos de atunci", le-a mărturisit Mark Stam celor doi prezentatori, Greeg și Cosmin Cernat.

Mark Stam este originar din Republica Moldova. Și-a lansat primul single în 2017, „A murit iubirea”, în țară în care s-a născut, însă a devenit cunoscut și în România cu piesa „Doar Noi” în colaborare cu Alina Eremia. Pe lângă o voce de excepție, cântă și la chitară, și la pian, însă nu a luat niciodată lecții, ci a fost autodidact.

"Am vorbit și cu părinții mei, era un pic cam slută (n.r. dificilă) situația în perioada aia și am spus că singura cale este să deschid YouTube-ul să văd ce găsesc acolo. Am găsit pe YouTube tot felul de lecții, tot felul de oameni super talentați cu ambitus de patru octave.(...) Eu încă nu sunt acolo, dar o să învăț să ajung", a adăugat Mark Stam, la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat”.