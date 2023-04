Confesiunile emoționante ale lui Armin Nicoară la “În oglindă”, emisiune difuzată duminică, la 22:00, la Kanal D2

Armin Nicoară face dezvăluiri tulburătoare duminica aceasta, de la 22:00, la emisiunea “În oglindă”, realizată și prezentată de Mihai Ghiță, la Kanal D2. Artistul se deschide total într-o confesiune emoționantă față în față cu Mihai Ghiță, un intervievator plin de empatie. Celebrul saxofonist vorbește despre cele mai sensibile subiecte din viața sa, precum piedicile de care s-a lovit până la a cunoaște succesul, problemele de sănătate și relația cu tatăl său.

Cu lacrimi în ochi, artistul povestește despre relația cu tatăl său și despre încercările prin care a trecut pentru a primi confirmarea talentului din partea părintelui sau.

“Tata era, poate, un pic mai dur. Și acum, dacă aud vocea lui, un pic mai stridentă, mă iau fiorii”, spune artistul.

Armin Nicoară își prezintă viață necosmetizată și oferă telespectatorilor Kanal D2 frânturi dramatice din viața sa.

“După ce m-am îmbolnăvit, s-a terminat și cu fotbalul și câțiva ani de zile am fost zero. Când am văzut că nu mă regăsesc niciunde, cu tot ceea ce făceam în acea perioada mi-am zis: <Hai, nu vrei să iei saxofonul și să cânți, să faci ceva?>”, povestește artistul cu lacrimi în ochi.

