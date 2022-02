Conflictul pe care toți l-au uitat! Lucian Viziru și Simona Gherghe nu s-au împăcat nici acum, la 11 ani de la scandal: „M-a enervat, dă-o...!”

In articol:

În urmă cu peste un deceniu, în lumea mondenă se isca un scandal de proporții, în direct, la TV. Protagoniștii erau prezentatoarea Simona Gherghe și Lucian Viziru, totul plecând de la o apariție televizată și o sumă de bani.

Chiar dacă timpul a trecut și mulți au dat uitării conflictul dintre cei doi, ei tot nu au îngropat securea războiului, dovadă stau ultimele declarații făcute de Viziru pe

acest subiect.

Lucian Viziru și Simona Gherghe, încă dușmani

La acea vreme, Simona Gherghe declara la televizor faptul că Lucian Viziru i-a cerut bani ca să apară la emisiunea pe care o prezenta ea atunci. Dorința de a-l avea ca invitat era strâns legată de faptul că, în 2011, actorul se despărțise de Tania Budi, după o relație de 2 ani. Pe acest subiect, Simona Gherghe și-a dorit să aibă o discuție cu Lucian Viziru, doar că între cei doi a izbucnit un adevărat scandal.

Totul ar fi pornit de la faptul că Viziru a cerut bani pentru a apărea în platoul emisiunii Simonei Gherghe, ceea ce a deranjat-o teribil pe moderatoare.

„Omul ne-a cerut bani și apoi a vrut drept la replică pentru că am spus pe post că a cerut bani. El a intrat să dea un drept la replică, l-a dat. La revedere! Iar eu am trecut la următorul invitat. Acesta a fost Cătălin Botezatu. Cât despre bani, eu am adus probe, am arătat e-mailul. Cum adică, nu l-am plătit pe Goran Bregovic și să-l plătesc pe Lucian Viziru? Cât despre sfaturile lui… Asta-i bună, mă învață Lucian Viziru pe mine să fac televiziune! Fiecare să facă ce știe mai bine, el muzică, eu televiziune”, a spus atunci Simona Gherghe.

Nici de cealaltă parte lucrurile nu au stat altfel.

Drept răspuns, Lucian Viziru a spus că banii ceruți erau pentru trupa sa, alături de care avea să și cânte în emisiune.

„Eu nu am cerut bani ca să vin în emisiunea dumneavoastră, eu am cerut bani pentru cântare. Eu nu cer niciodată bani pe unde mă duc să vorbesc. Am cerut 1000 de euro pentru trupa Lucian Viziru, care e formată din 5 băieți”, a fost replica artistului.

Acum, privind în urmă la ceea ce s-a întâmplat, Lucian Viziru a fost dur în declarații. Actorul nu a iertat-o pe Simona Gherghe, cât despre o împăcare între cei doi nici nu se pune problema.

Ba mai mult decât atât, Viziru a ținut să precizeze că faptele de atunci ale rivalei sale nu au fost și nu sunt în concordanță cu meseria pe care o practică aceasta.

“ M-a enervat, dă-o d%#*u de aici… M-au invitat la emisiune și eu le-am cerut… nu știu, 2.000 de euro sau ceva de genul ăsta, ca să cânt în emisiune. Când a ieșit pe post, m-a făcut Robbie Williams de România, că cine te crezi… Nu ai voie să ai, ca jurnalist, genul ăsta de remarci. Adică tu poți să fii imparțial și atât. Ea voia să vorbească despre… (n.r. relația cu Tania Budi). A fost o chestie, care iar m-a… A fost ceva acolo, dar nu vreau să mai discut, nu mai contează. Nu m-am împăcat cu Simona. A rămas însărcinată, nu știu de ce a ieșit din schemă. Oricum ce a făcut ea în direct… nu se face. Nu ai voie când ești om de presă să faci ce a făcut ea ”, a spus Lucian Viziru, în podcast-ul ”Acasă la Măruță”.

