Connect-R a rămas fără cuvinte atunci când a auzit ce își dorește fiica lui de Crăciun! E incredibil ce i-a cerut Maya Moșului: „Dumnezeule”

Connect-R se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântărețul îi ține la curent pe admiratorii lui cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așadar, recent, în cadrul unui interviu, Connect-R le-a dezvăluit fanilor că a fost de-a dreptul șocat, atunci când a auzit ce își dorește fiica lui, Maya, de Crăciun. Micuța vrea un telefon de ultimă generație, însă tatăl ei i-a explicat care ar fi condițiile pentru a primi un astfel de cadou scump.

“Dumnezeule, mi-a cerut un Iphone 14 Pro sau Plus, nici nu le știu. Eu cred că am 12 sau 11, care este. I-am spus: “Să vedem! Să vedem media la final de an de la școală, să vedem rezultatele la pian și mai discutăm!”, a declarat Connect-R, pentru Ego.ro.

Connect-R este tăticul mândru al unei fetițe de 9 ani, Maya pe numele său, care la vârsta sa gândește exact ca un om mare, drept dovadă stând chiar declarațiile părintelui ei, care o laudă la tot pasul pe micuță.

„La un moment dat, am tachinat-o și am încercat să-i spun că am observat că mă iubește mai mult pe mine decât pe maică-sa. Ea a stat așa, s-a gândit, și mi-a spus: „Tati, tu dacă ai avea doi copii, ai putea să-l iubești pe unul mai mult și pe altul mai puțin?”. Nici eu nu pot să iubesc pe unul mai mult și pe altul mai puțin. Deci vai de părintele care nu ascultă de copil. Fata mea îmi dă lecții și abia aștept să mai primesc lecții de la ea.”, a spus Connect-R pentru un post de televiziune.