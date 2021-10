Connect-R dezvăluie noi detalii despre relația cu fiica lui Maya: „Eu la fiica mea văd tot adevărul...”

In articol:

Connect-R este unul dintre cei mai mari artiști români, cunoscând un succes demn de invidiat după lansarea hitului „Vara nu dorm”. Acesta s-a căsătorit în anul 2014 cu celebra cântăreață Misha, dar din păcate mariajul lor avea să se încheie în anul 2017 din cauza neînțelegerii.

Aceștia o au împreună pe Maya, minunea cu care i-a binecuvântat Dumnezeu și care le aduce numai bucurii.

Connect-R despre Maya: „Eu la fiica mea văd tot adevărul”

Invitat recent la podcastul lui Mihai Morar, cântărețul nu s-a putut stăpâni să nu o aducă în discuție și pe fetița lui Maya. Astfel că, discutând despre propria persoană și despre etichetele care i-au fost puse încă de mic, Ștefan Mihalache a ținut să povestească o întâmplare de-a dreptul uluitoare cu micuța lui. „Eu la fiica mea văd tot adevărul. De abia aștept să se facă Maya mare, ca să pot să aflu mai multe, îți jur. Deci, fii atent fază. Intrăm într-o mașină, un Uber, și zice șoferul <Nu aveți mască?>, aoleu, zic <Nu>, la care el <Dați-vă jos!>. Eu cu telefonul în mână, stăteam și mă uitam la ea și zic <Ce facem acum?> la care ea îmi spune <Îți iei carnetul și-ți iei și tu o mașină!>.

Răspunsul micuței de doar 7 ani l-a fascinat pe Connect-R.

Pesemne că relația lor tată-fiică este una foarte strânsă, artistul a mai spus în cadrul aceluiași podcast, faptul că venirea pe lume a fetiței sale i-a schimbat viața.

„Când a venit Maya, culmea, paradoxal, Maya înseamnă în hinduism , fix asta mi-a arătat, că trăiam o iluzie”.

Connect-R a adoptat trei băieți!

Cunoscutul cântăreț a uimit pe toată lumea când a declarat că momentan nu își mai dorește un copil, pentru că are deja patru.

Ștefan Mihalache „a adoptat” trei băieți, alături de care a format și trupa „Ghetto Gang”. „Deocamdată am destui, o am pe Maya și îi am pe cei 3 băieți de la Ghetto Gang, care chiar sunt niște copii și pe care i-am adoptat, ca să spun așa, cu totul. Ei mă consideră un tată și eu, pe ei, copii mei. În afară de faptul că i-am ales după niște criterii care țin de talent, sunt niște copii extraordinari. Îmi lipsesc când plec în concerte și eu lor, am observat lucrul ăsta. Pregătesc cu ei primul single și video oficial, care se numește "Porsche Cayenne" și în paralel pregătesc un filmuleț de prezentare cu ei, pentru că au niște povești extraordinare. Vin din familii, dacă spun modeste, aș da-o în lux deja, mai mult decât modeste”, a declarat Connect-R pentru click.ro