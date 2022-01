Connect-r explică în premieră de ce s-a terminat relația cu Alex Velea. S-a spus că cearta a pornit de la bani, dar adevărul este altul: "Nu mai putem avea o relație de prietenie"

In articol:

Connect-R și Alex Velea au cântat împreună, iar în urma colabării presa a numit-o "cea mai strânsă frăție din showbiz".

Connect-R, despre motivele care destrămat prietenia cu Alex Velea

Piesa lor "Dacă dragostea dispare" a fost prima de pe Youtube cu peste un milion de vizualizări, însă succesul le-a stricat prietenia. În presa s-a scris că pe Connect-R l-ar fi deranjat că piesa era considerată doar a lui Alex Velea, dar s-a vorbit și despre un furt între cei doi. Învitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Connect-R a povestit ce a dus, de fapt, la destrămarea prieteniei.

Connect-R, Smiley și Alex Velea [Sursa foto: Facebook/ Connect-R]

Connect-R combate speculațiile apărute în presă cu privirea la motivele care au dus la destrămarea prieteniei cu Alex Velea.

"Nu avea cu ce să mă fure Velea. Că eu am avut o frustrare că lumea asocia piesa "Dacă dragostea dispare" numai cu Alex Velea, da, așa e, eram frustrat.

E un monstru de talent Alex Velea și o știe toată lumea. Faptul că ne-am separat e pentru că la momentul ăla viziunile noastre asupra carierelor noastre era ușor diferită. A avut și el o nemulțumire față de un episod, nu cred că și-ar dori să-l povestesc. Cert e că în momentul ăsta ne despart atât de multe lucruri, încât nu mai putem avea o relație de prietenie. Viziuni asupra meseriei pe care o avem, cat si principiile asupra vieții...cred că suntem total diferiți.", a spus Connect-R în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

De ce nu îi plac lui Connect-R trapanelele lui Alex Velea

Connect-R, în fața celor mai incomode întrebări în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D [Sursa foto: Captură KANAL D]

În emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D, Connect-R și-a prezentat scuzele față de Alex Velea pentru criticile aduse anterior pieselor compuse de el. Însă, artistul își susține opinia că versurile acestor noi melodii lasă de dorit.

"Recunosc faptul că am fost prea în personajul meu și prea în ego-ul meu, de fapt în mintea mea superficială, când am spus lucrul ăsta. Fiecare om este liber să facă absolut ce vrea, iar treaba asta cu e frumos, nu e frumos sunt doar etichete puse de mine. Îi cer scuze lui Alex Velea și tuturor celor care fac trapanele. Fiecare om este liber să facă ce vrea. Consider personal că sunt multe trapanele, piese diferite chiar și de la Alex, cu o consistență lirică sub nivelul pe care știam eu că îl are Alex Velea. Asta pot să spun, dar asta nu are nicio legătură cu Velea ca și artist, pentru că muzica nu trebuie întotdeauna să vindece, muzica trebuie să și binedispună. Oamenii la petrecere nu trebuie să asculte mesaje dip. Personal cred într-o estetică pe care Velea ca artist o are și pe care nu o mai folosește. Dacă asculți "Doamna mea" de la Alex Velea o să înțelegi ce spun.", a precizat artistul în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D.

Cine este cel mai mare artist din România în viziunea lui Connect-R

Connect-R a ținut să precizeze că nu are nimic împotriva anumitor genuri muzicale, nici măcar când vine vorba de manele. De altfel, în viziunea sa, cel mai mare artist al României este un interpret al acestui gen muzical.

"Am cântat la petrecerea unui artist, nu-l consider manelist, îl consider poate cel mai mare artist din România, e vorba de Florin Salam, pe care îl iubesc. Florin Salam este din punctul meu de vedere cel mai mare artist din România. Am cântat cu drag la petrecerile copiilor lui, l-am avut invitat la Sala Palatului și a fost cel mai frumos moment. Și la Adrian am cântat și am un respect pentru Adrian Minune, care a cântat la nunta mea.", a spus Connect-R la "40 de întrebări cu Denise Rifai".

