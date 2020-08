Connect-R e foarte atent la imaginea lui

In articol:

Din acest motiv, Connect-R a început un adevărat război cu ceea ce se observă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, locul în care toată lumea postează fotografii care sugerează că viața le-ar fi perfectă.

”Dacă tot ne afișăm viața pe Instagram, hai să punem și un gram de real shit! Da, oameni buni, suntem simpli oameni ca și voi, ne ies coșuri pe față, avem zile când ne cresc unghiile, barba, părul, zile în care avem cearcăne, zile în care suntem triști, anxioși, depresivi, zile în care plângem, zile în care ne certăm cu persoana iubită! Și da, sigur că da, și nouă ne miroase gura dimineața, și noi mergem la wc, si noi suntem oameni, pur și simplu oameni”, a scris Connect-R pe contul său de socializare.

Dar, mesajul lui nu s-a oprit aici, ci, pentru a se face și mai bine înțeles, a continuat. ”Dacă Dumnezeu te-a ales pe tine să ajungi persoană publică, în niciun caz nu a făcut-o pe ochi frumoși! Ci pentru ca tu să ai o responsabilitate! Cui i s-a dat mult, i se va cere și mai mult. Ai ajuns în punctul ăsta în care ai milioane de urmăritori nu ca să-ți etalezi bogăția, nici faima, nici hainele, nici banii! Ci doar ca să poți fii vocea celor ce nu au voce! Ai fost ales de sus ca să ajuți în jos! Să fii cu și de felos celor mai mici ca tine! Vreau să știți că scriu ceea ce scriu pentru că și eu am făcut aceleași greșeli. Am pozat în persoana perfectă de cele mai multe ori până când am obosit, până când mi s-a făcut dor de mine”, a mai scris Connect-R.

Connect-R e atent cu imaginea lui

În altă ordine de idei, artistul a decis să se adreseze și puștoaicelor – și nu numai – care abuzează de efectele filtrelor Instagram. ”Filtrul pe care ți-l pui devine trend. O puștoaică îl va folosi în toate pozele ei, iar în momentul în care va trebui să se vadă cu vreun băiat automat se va complexa pentru că niciun machiaj din lume nu va înlocui filtrul Instagram”, a mai spus Connect-R.

Connect-R și Misha au o fetiță

Misha – pe numele din buletin Mihaela Sotrocan – s-a căsătorit civil cu Connect-R în iulie 2013, pe când el avea 31 de ani, iar ea 22, pentru ca, două luni mai târziu, să respecte datinile și să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu, nașii lor fiind la fel de cunoscuții Pepe cu soția lui, Raluca.

Connect-R si Misha s-au casatorit acum 7 ani

Cei doi cântăreți au devenit părinți pe 25 ianuarie 2014, dar din păcate însă, cei doi artiști nu au rezistat prea mult ca și cuplu, divorțând patru ani mai târziu, în mare secret. Problemele din căsnicia lor și finalizarea acesteia au fost anunțate abia în vara anului 2018, de Connect-R, pe contul lui de socializare, chiar dacă acum cei doi sunt, din nou, ămpreună și au grijă de fetița lor.