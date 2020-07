Connect-R, mesaj plin de emoție pentru Misha

In articol:

“Se spune că o fată devine femeie când își începe viața sexuală! Eu zic că devine femeie atunci când naște duh. Atunci când dă viață! Și totuși multe fete nasc copii, dar nu devin mame”, a spus artistul, conform spynews.ro.

În plus, aristul a ținut să îi mulțumească Mishei, pentru că își dă tot interesul în ceea ce privește creșterea micuței Maya.

Citeste si: Cod galben emis de ANM! Jumătate din România e vizată de prognoza meteo

Citeste si: Gigi Becali susține că a găsit tratamentul pentru Covid-19: „La revedere, în 5 zile au ieșit negativ”

Citeste si: Țeapă de zile mari. Un student i-a dat ani de zile șpagă secretarei unei Facultăți de Drept, deși era exmatriculat

”Mamă ești atunci când reușești să-ți dai seama că, copilul tău are nevoie de tine mai mult decât ai tu nevoie de tine. Mamă înseamnă să ai timpanele pregătite pentru a suporta țipetele copilului tău, atunci când urletul e singurul vocabular pe care copilul tău îl cunoaște.

Mamă înseamnă să renunți, bineînțeles provizoriu la cariera ta, la facultate, la ieșirile în club, la tot felul de distacții de fetițe. Și să stai seara să-ți adormi copilul. (…) Mulțumesc, Misha pentru că ești mamă, pentru că ești îngerul copilului nostru”, a mai adăugat artistul.

Relația actuală dintre cei doi artiști

Misha a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Connect-R, însă mariajul lor s-a sfârșit brusc. Cei doi artiși au și o fetiță împreună, Maya, iar la momentul actual cea mică este în grija amândurora.

„Noi nu am luat această decizie de a ne separa din cauza acestor probleme, din cauza depresiei postnatale. Ele au venit mai târziu, nu au mai mers lucrurile aşa cum trebuie. Mă bucur că am luat această decizie la momentul potrivit, pentru că acum avem o relaţie super ok de prietenie. Sunt multe cupluri care ajung la ură şi nu e ok. Copilul ajunge să sufere cel mai mult”, declara Misha pentru o emisiune de televiziune.