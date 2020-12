Connect-R nu vrea să audă de Alex Velea și de Antonia. Ce a putut spune artistul despre cei doi: „Nu mai aștepta că...”

Connect-R a lămurit câteva lucruri importante într-un live făcut pe contul de Instagram. Acolo, fanii săi i-au adresat mai multe întrebări despre viața profesională, cea amoroasă, ori despre posibilele colaborări.

Artistul a fost vehement în ce îi privește pe Alex Velea și soția acestuia, Antonia, cu care nu ar colabora muzical. Se pare că Connect-R nu a uitat ce a declarat fostul lui coleg de trupă care spunea că Relu n-ar putea face niciodată trapanele pentru că nu are echipa lui de producție.

Nici Antonia nu a ieșit mai bine din această ecuație, pentru că Connect-R a spus că nu are nicio idee dacă ar fi dispus să cânte o piesă împreună cu ea. „O să mai faci vreo piesă cu Antonia? Pentru că sunați foarte bine împreună”, a fost întrebarea fanului. „Habar n-am…”, a fost răspunsul lui Connect-R, pe rețeaua socială.

La fel s-a întâmplat și la întrebările legate de o posibilă colaborare cu Alex Velea, despre care Connect-R spune că nu va exista niciodată. „Drumuri diferite. Nu mai aștepta că n-are rost” , a fost răspunsul artistului.

Misha și Connect-R divorțează

Misha și Connect-R formau unul dintre cele mai apreciate cupluri de la noi din țară. Cei doi au împreună și o fetiță, Maya, dar în anul 2017, aceștia au decis să pună stop relației și să meargă pe drumuri diferite. La vremea respectivă, cântărețul declara faptul că viața merge mai departe și că lucrurile vor intrat, din nou, pe drumul cel bun.

„Nu obişnuiesc să împărtăşesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. A trecut 1 an şi 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii şi părinţii copilului nostru! Viaţa merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea să nu ne pună întrebări, mulţumim anticipat”, a declarat Connect-R în urmă cu ceva timp.