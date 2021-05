Connect-R și Shift vor participa la Asia Expres 2021. Care va fi traseul pe Drumul Împăraților

In articol:

Asia Expres sezonul 4 este pe cale să înceapă. Astăzi a fost oficilizată lista participanților la reality show.

Connect-R și Shift participă la Asia Exprex 2021 sezonul 4

Noul sezon Asia Expres va fi schimbat din cauza pandemiei de COVID 19, dar încă nu s-au anunțat modificările. Se știe că traseul pe Drumul Împăraților va porni din Turcia, apoi Georgia, Azerbaidjan și alte destinații care nu au fost menționate.

Connect-R și Shift vor forma o pereche care se luptă pentru marele premiu. Cei doi sunt buni prieteni și chiar au avut colaborări. Ei au și o piesă împreună: "Piele albă, piele neagră".

"ÎNCEPE!!! Asia Expresss baaaby! Fac echipă cu fratele Connect-R. Am emoții și sunt cel mai fericit! Am nevoie de toată susținerea și dragostea voastră!", a scris Shift pe Instagram.

Asia Expres 2021. Irina Fodor o va înlocui pe Gina Pistol în Sezonul 4

Irina Fodor o va înlocui pe Gina Pistol în Sezonul 4[Sursa foto: irinafodor.ro]

După cum se știe, Gina Pistol a născut de curând, ceea ce nu îi mai permite să plece alături de concurenți în Asia Expres. Cea care o va înlocui este Irina Fodor, care, de asemenea, i-a luat locul și la Chefi la cuțite.

"În curând, voi pleca de acasă pentru două luni, pentru că rolul meu de prezentatoare va continua și în Asia Express, așa că o să încep să scriu aici despre experiențele pe care le vom trăi cu toții, pe măsură ce se vor desfășura.

Dar, ca în cazul fiecărei povești, să începem de la momentul zero.

Când producătorii m-au întrebat dacă vreau să merg în Asia Express, recunosc, m-am uitat un pic peste umăr, să văd dacă nu cumva vorbesc cu cineva din spatele meu. Nu mă gândeam că după “Chefi la cuțite” va urma atât de repede un alt proiect. Apoi, când mi-am dat seama că întrebarea îmi e direct adresată, mi s-au înmuiat genunchii.(...) Gata, mai e puțin și plecăm. Am totul pregătit, sper că nu am uitat nimic. Țineți-ne pumnii, anul ăsta concursul se va desfășura într-un context unic, iar provocările vor fi cu atât mai mari și concurenții au nevoie de toate gândurile bune și de toată energia frumoasă din partea voastră.", a scris Irina Fodor pe blogul său.

Când începe Asia Expres 2021

Pregătirile pentru Asia Expres 2021 sezonul 4 sunt pe ultima sută de metri. Cooncurenții mai au câteva zile să pregătească bagajele și apoi vor pleca în aventura vieții lor. Potrivit mesajului transmis de prezentatoarea Asia Expres, Irina Fodor, filmările se vor desfășura pe o perioadă de două luni și ulterior, probabil, emisiunea va fi difuzată la tv.

"Am asistat la un instructaj despre siguranța noastră în acest proiect, despre cum e bine să ne comportăm în țări cu o cultură diferită de a noastră, am schimbat sfaturi despre ce ar trebui să ne luăm în bagaje, am schimbat impresii despre felul în care am organizat familiile să se descurce în lipsa noastră și ne-am împărtășit unii altora temerile și gândurile în legătură cu plecarea asta.(...) Mai sunt doar câteva zile până la plecare, și am început să îmi fac bagajul: am haine pentru temperaturi de maximum 10 grade, dar și haine pentru 50 de grade. Pălării, eșarfe, trusa de make up, accesorii…toate sunt împrăștiate prin dormitor, trollerul stă cu gura căscată la mine și se întreabă dacă am cu adevărat de gând să înghesui toate bulendrele alea în el.", a scris Irina Fodor.