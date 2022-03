Constantin Enceanu a vorbit despre moarte! Anunțul pe care nimeni nu îl aștepta: ”N-aș vrea să chinui copiii!”

In articol:

Constantin Enceanu a recunoscut că cea mai mare frică a lui este legată de moarte. Artistul a dezvăluit că se teme de ziua în care va trebui să plece pentru totdeauna, iar din acest motiv își dorește să nu se chinuie prea mult.

Constantin Enceanu: "N-aș vrea să chinui copiii"

Constantin Enceanu a mărturisit că odată cu înaintarea în vârstă a început să se gândească și la lucruri mai puțin plăcute. Interpretul de muzică populară a povestit că și-ar dori să trăiască până la 91 de ani și să aibă un sfârșit la fel ca cel al bunicului său, pentru a nu le provoca suferință celor dragi: "N-aș vrea să chinui copiii! Dacă ar fi să se întâmple, ferească Dumnezeu, așa am avut eu o legătură spirituală cu Cel de sus, eu l-am rugat să mă țină măcar 91 ani, El mi-a zis 92! Vreau să trăiesc așa cum a fost bunicul meu, până la 91 ani a mers cu oile. Într-o zi i-a spus tatălui meu că nu se simte bine, iar a doua zi deja a plecat dintre noi.

Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]

Așa aș vrea să mor, să nu-i chinui pe cei dragi. Să fiu de folos familiei, ferească Dumnezeu, se întâmplă atâtea situații neplăcute, să devii legumă, o povară familiei. Și după un anumit timp realizezi că familia nu te mai iubește ca înainte și simte o povară extraordinară pe spatele lor. Nu-mi doresc să-i chinui. Pe lângă tine, mai chinui patru, cinci vieți.", a declarat Enceanu în cadrul unei emisiuni TV, potrivit starpopular.ro.

Constantin Enceanu și Petrică Mîțu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu va lansa o melodie în memoria lui Petrică Mîțu Stoian

Constantin Enceanu a înregistrat de curând o melodie în memoria colegului său de breaslă, Petrică Mîțu Stoian. Artistul a dezvăluit că i-a fost destul de greu atunci când a compus versurile, căci și-a amintit toate momentele trăite alături de regretatul cântăreț: "Multă lume mă întreba pe când o melodie în memoria lui Petrică, unii chiar îmi reproșau.

Nu e chiar așa ușor să faci o melodie, trebuie s-o treci prin filtrul sufletului. Alaltăieri, când am înregistrat-o, mi-a fost foarte greu, am reluat-o de vreo cinci ori, pentru că îmi dădeau lacrimile la a patra strofă. Eu am scris versurile, sunt trăirile mele acolo.", a adăugat Constantin Enceanu.