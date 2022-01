Constantin Enceanu a vorbit despre scandalul cu mama lui Alin Gabriel, ”copilul de suflet” al lui Petrică Mîțu Stoian: ”Eu l-am învățat de bine”

In articol:

Constantin Enceanu a vorbit pentru prima dată despre neînțelegerea pe care o are cu Petruța, mama lui Alin Gabriel, asta după ce femeia a distribuit în mediul online un mesaj tăios, în care a vorbit indirect și despre cântărețul de muzică populară. Mama „copilului de suflet” al lui Petrică Mîțu Stoian spunea subtil, în mesajul respectiv, că Enceanu nu i-a fost prieten lui Mîțu Stoian, pentru că dacă i-ar fi fost, nu ar fi trebuit să facă declarații

controversate.

”Diferența între Maestru și acești “asa zisi prieteni” este ca Maestru a fost OM, nu a uitat de unde a plecat și a ajutat mulți copii și oameni neașteptând nimic in loc, iar ceilalți au uitat de OMENIE, de unde au plecat și cine i-a ajutat. Ma opresc aici fiindcă nu vreau sa va plictisesc ca de spus ar fii multe, fiindcă știu multe dar eu nu vreau sa întinez memoria Maestrului asa cum a făcut-o “bunul lui prieten” spunând ca citez: “mi-au plăcut mult prea mult femeile ca sa trec la bărbați,” lăsând loc de interpretări. Dle dacă erați prieten cu adevărat nu făceați asemenea declarații indiferent de ce vorbe va ieșise, punându-l pe Maestru intr-o situație urâta. Maestrul Petrică Mîțu Stoian va rămâne unic, nimeni nu ii va lua locul și nici nu se va ridica la valoare lui, era unic in tot ceea ce făcea. Va rog sa nu mai dați cu “pietre “in copil, nu mai judecați copilul, este prea educat și cu mult bun simt pentru vremurile pe care le trăim”, este o parte din declarația făcută de Petruța, mama lui Alin Gabriel Matei.

Constantin Enceanu, Mitu Stoian, Alin Gabriel si mama lui [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu, primele declarații

Constantin Enceanu a făcut primele declarații, după acuzațiile mamei lui Alin Gabriel Matei. Celebrul artist de muzică populară a ținut să spună că el i-a dat un sfat lui Alin, gest pe care, cel mai probabil, mama lui l-ar fi înțeles greșit.

"Orice am vorbit în această lume mi-am asumat. Eu l-am învățat de bine când i-am zis lui Alin să nu mai apară la televizor. Nu comentez acest subiect, e stăpân pe propriile declarații, face ce vrea. Poate să înțeleagă fiecare ce vrea. Cine este mama lui Alin? Nu mă interesează ce a vorbit, nu îmi spăl lucrurile in public. Eu sunt o persoană asumată. Eu când am stat de vorbă cu Alin i-am zis doar sa aibă grijă ce spune, ca să nu fie interpretat greșit, căci este la început de drum, era un sfat.", a declarat Constantin Enceanu la un post de televiziune.

