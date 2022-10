Constantin Enceanu are mare grijă de aspectul fizic! Artistul are un ritual prin care se asigură că se menține în formă: "De două, trei ori pe săptămână mă cântăresc, să nu o iau razna" | EXCLUSIV

In articol:

Constantin Enceanu este unul dintre cei mari artiști de muzică populară de la noi din țară. Este iubit și apreciat de public doar pentru talentul său muzical, ci și pentru aspectul fizic, numit și unul dintre cei mai chipeși interpreți de muzică populară.

Constantin Enceanu, secretul unui fizic în formă

Constantin Enceanu își iubește mult publicul, dar și silueta. Trebuie să se mențină în formă pentru fanii lui și are un ritual pentru asta. Interpretul de muzică populară ne-a dezvăluit secretul lui, pentru a arăta mereu bine. Practic, este simplu: atenție la kilogramele în plus și multă muzică. Mai multe, ne-a povestit artistul.

"Odată cu înaintarea în vârstă, am mai pus acolo un kilogram, dar am grijă, chiar am grijă, de ce să spun. Să nu exagerez, cred că de vreo 2-3 ori pe săptămână mă cântăresc să văd să nu o iau razna. Dar, așa este și firea mea, mai ales pentru că ceea ce fac fac din suflet și pentru suflet. Fac de drag, niciodată nu am plecat, niciodată nu am plecat la drum să câștig un ban, poate unii dintre colegii mei au făcut-o. Eu am plecat la drumul ăsta pentru că mi-a plăcut să cânt, niciodată nu mi-a trecut prin gând că apucându-mă de cântat voi câștiga vreun ban. Nicio secundă! Eu am cântat pentru că mi-a plăcut și probabil că lucrul ăsta se și transmite oamenilor. O fac indiferent cât de obosit aș fi și o fac din plăcere. De foarte multe ori am terminat spre dimineață rupt de picioare, de oboseală, dar asta s-a văzut doar în momentul în care m-am urcat în mașină, atâta timp cât am fost cu oamenii am intrat în transă și am uitat de toate problemele, durerile, oboseala.", a declarat Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Constantin Enceanu și-a pus bani deoparte pentru facturi

Inflația a dat peste cap foarte mulți români. Dacă aveau planuri mari cu banii, au trebuit să îi investească în facturi. Constantin Enceanu a stat de vorbă cu jurnaliștii WOWbiz.ro și a dezbătut problema scumpirilor. Se pare că el este unul dintre artiștii care nu se plânge atât de tare de problema economică în care ne aflăm. Iată ce a făcut pentru a nu rămâne pe 0, după plata facturilor. Așa ar trebui să facem cu toții.

"Da, am văzut că facturile sunt mai mari, dar ce să facem? Eu am fost crescut cu o gândire, hai să zicem așa mai de la cei bătrâni luată, o gândire mai matură. Îți faci car iarna și sanie vara. Am încercat de fiecare dată să îmi pun deoparte pentru zile negre. Și în viața mea când am plecat la drum, când am avut perioade de succes, am zis da, ok, trebuie să îmi asigur și vremuri mai urâte și atunci am învățat de la bunici și de la părinți că să pui deoparte atunci când ai, pentru că vine o vreme atunci când nu ai și să ai pus deoparte. Deci nu, nu m-am plâns, am știut să îmi organizez viața de așa natură încât să nu am probleme dacă vor veni astfel de timpuri.", a mărturisit Constantin Enceanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

