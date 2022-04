Constantin Enceanu, întâmplare bizară la mormântul lui Mîțu Stoian! I s-a făcut pielea de găină când a văzut: „Ne urmărește. Ceva nu e în regulă”

In articol:

Moartea fulgerătoare a lui Petrică Mîțu Stoian a îndoliat întreaga Românie. Apropiații, colegii de breaslă, dar și fanii sunt de părere că renumitul interpret de muzică populară a plecat din lumea aceasta mult prea repede, poate chiar „cu zile”.

Constantin Enceanu, unul dintre cei mai buni prieteni ei regretatului artist, a scris o melodie absolut emoționantă în cinstea sa. Iar ca totul să fie bine pus la punct a filmat și un videoclip chiar de la mormântul lui Mîșu Stoian. Ei bine, acesta spune că în cimitir a avut parte de mai multe momente stranii, care pur și simplu l-au marcat.

Constantin Enceanu: „ Am zis ca prima oară a fost o întamplare, însa, a doua oară la fel, a treia oară la fel… ”

Clipul melodiei a fost lansat chiar în Săptămâna Mare, căci așa și-a dorit Constantin Enceanu. Totuși, filmările de la mormântul lui Petrică Mîțu Stoian nu au fost lipsite de incidente inexplicabile. Artistul spune că de trei ori a încercat să cânte ultima strofă și de fiecare dată se întâmpla ceva care îi făcea pielea de găină.

El este convins că, de fapt, regretatul interpret de muzică populară îi transmitea un mesaj dincolo de moarte.

„Clipul e terminat de vreo trei saptamani dar am asteptat special Saptamana Patimilor pentru ca este perioada in care ne aducem aminte de cei plecati in lumea fara dor, Parca mai mult ca oricand vrem sa le aprindem o lumanare, sa le aducem un omagiu si sa ne amintim de ei. Asa am gandit videoclipul, am parcurs intreaga viata a lui Mitu, am plecat din satul natal unde el cutreiera dealurile, am filmat Podul lui Dumnezeu de care vorbea cu multa dragoste, Biserica din sat.

Am filmat la morile de apa, la intrare in Isverna. Crede-ma ca era o zi de primavara, soare cu dinti, destul de frig. De trei ori am inregistrat piesa aici si de fiecare data, la ultima strofa, s-a auzit un vuiet, se miscau frunzele… am si zis: parca Petre ne da un semn. Am zis ca prima oara a fost o intamplare, insa, a doua oara la fel, a treia oara la fel… de fiecare data, pe ultima strofa se producea acest vuiet, zgomot al padurii. Recunosc ca la un moment dat mi s-a facut pielea de gaina. Totusi, sufletul lui e aici, pe langa noi, ne urmareste. I-am zis si cameramanului ca ceva nu e in regula”, a declarat Constantin Enceanu pentru Star Popular.

Constantin Enceanu nu poate cânta melodia live

Artistul spune că imediat cum încearcă să cânte live această piesă îi năpădesc lacrimile și se emoționează. De asemenea, chiar și în timpul filmărilor a avut această problemă, chiar a fost nevoie să înregistreze de mai multe ori anumite pasaje, căci ochii îi erau inundați de lacrimi.

„Am vrut sa inchei videoclipul la mormant, sa-i aprind o lumanare, sa pot sa-i spun in gand: Petre, imi pare rau de tot ce ti s-a intamplat, sper sa te bucure ca aceasta melodie e tot ceea ce a insemnat intre noi ca prieteni. Am pus tot sufletul si cred ca se simte acest lucru. De fiecare data, la a doua strofa trebuia sa opresc pentru ca imi dadeau lacrimile. Nici acum nu pot s-o cant live, imi dau lacrimile, nu pot sa ma stapanesc. Si acolo am inregistrat de vreo 10 ori pentru ca nu ne iesea, se stingea lumanarea. Parca era ceva, un semn”, a mai marturisit artistul pentru sursa citată anterior.