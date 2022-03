Constantin Enceanu, la un pas de divorț! Ce spune artistul despre cumpenele din căsnicia cu soția sa: „Este crucea mea de la Dumnezeu”

In articol:

Constantin Enceanu a dat totul din casă și, cu sinceritatea carcteristică lui, a vorbit despre un moment greu din căsnicia sa cu soția lui, Angela, respectiv episodul când cei doi au fost la un pas să pună capăt mariajului și să o ia pe drumuri diferite.

Constantin Enceanu: „Ea nu și-a mai dorit să facem al doilea copil”

Ei bine, însă, cu toate acestea, cunoscutul interpret de muzică populară a explicat pe larg cum el și soția sa au trecut peste momentul de cumpănă, povestind și despre motivul care i-a făcut, la vremea aceea, să-și dorească să divorțeze.

Constantin Enceanu este căsătorit cu soția sa, Angela, de peste 36 de ani, iar cu ceva timp în urmă, după ce s-a născut fiica lor, Cătălina, artistul și-a dorit foarte tare să mai aibă un copil, însă partenera sa de viață nu a mai vrut acest lucru, motiv pentru care au existat multe tensiuni între ei în perioada respectivă.

Astfel, în perioada respectivă, interpretul de muzică populară a fost atât de supărat, încât a vrut chiar să divorțeze de soția sa, însă cu timpul s-a calmat, realizând că, de fapt, a fost doar o reacție de moment.

Cu toate acestea, Cătălina, fiica celor doi, le-a făcut o mare bucurie părinților săi atunci când i-a făcut bunici de două ori, de fetiță și de băiețel, iar de când cei doi nepoți au venit pe lume, Constantin Enceanu spune despre soția sa că s-a schimbat tare mult.

„ Sunt pur și simplu surprins când văd că soția mea s-a schimbat total de când sunt cei mici, ținând cont de faptul că ea nu şi-a mai dorit să facem al doilea copil. Acesta a fost şi motivul pentru care am vrut să ne despărţim, la acel moment. Însă am realizat ulterior că a fost doar o reacție de moment. Am fost supărat o perioadă, apoi ușor-ușor, m-am împăcat cu gândul.

Dar o am pe Cătălina, fata lui tata. Orice lucru pe care îl are de făcut, mă sună pe mine. Am fost permanent lângă ea. Sigur că au fost momente în care poate nu i-a convenit ce i-am spus, însă ulterior mi-a cam dat dreptate. Și nu m-a dezamăgit niciodată!”, a declarat Constantin Enceanu pentru Taifasuri.ro.

Nu a fost vorba niciodată despre gelozie în relația celor doi

Mai mult decât atât, artistul susține cu mândrie că a avut și are, în continuare, mare încredere în Angela, iar în relația lor nu a fost vorba niciodată despre gelozie. De asemenea, interpretul de muzică populară are doar cuvinte de laudă la adresa femeii lângă care stă de mai bine de trei decenii, spunând despre aceasta că este o persoană deosebită.

„Noi am ajuns la 36 de ani de căsnicie pentru că odată ce ne-am înhămat la căruță, am tras amândoi în aceeași direcție. Am avut și drum cu mocirlă și cu asfalt, dar important este că am scos căruța la liman. Soția mea are multe calități, e o femeie extrem de curată, e deosebită. Am știut că las un om de încredere acasă, când plecam la cântare. Niciodată nu mi-a încolțit în minte gelozia, pentru că am avut încredere deplină în ea. Ce-i drept, nici eu nu am călcat strâmb. Poate că educația primită de la bătrâni a contat. Este crucea mea de la Dumnezeu!”, a mai spus Constantin Enceanu pentru aceeași sursă.

