Constantin Enceanu, nevoit să se ascundă în timpul vacanței! A crezut că nu mai scapă de ei: „Oameni în toată firea. Penibil”

Constantin Enceanu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți și apreciați interpreți de muzică populară de la noi. Celebritatea, însă, vine și cu un cost, iar asta a simțit-o pe pielea lui solistul.

Aflat în vacanță la mare, în stațiunea Eforie Nord, artistul a trebuit să se ascundă de fani mai ceva ca de razele soarelui.

Ce-a pățit Constantin Enceanu în vacanță? Artistul a povesti totul

Timp de o săptămână, artistul nu a putut să se relaxeze în vacanța de la mare, alături de nepoții lui, căci fanii lui îl tot căutau pe plajă pentru a face poze cu el. Nu ar fi asta problema, ci faptul că interpretul de muzică populară nu vrea să se expună în costum de baie căci, spune el, nu are timp să meargă pe la sală și să se întrețină. Astfel că a fost nevoit să stea retras pentru ca oamenii să nu-l mai recunoască.

„Am fost la mare o săptămână cu nepoții. Am stat la plajă undeva retras, pentru că și noi suntem oameni și avem nevoie de intimitate. Și vin oameni la mine să facem poze pe plajă. E dureros! Nici nu ne-am așezat bine că au apărut… în două minute. ’Haideți să ne pozăm’. Mi s-a părut penibil. Le-am spus: ’Vă rog să mă înțelegeți! Nu mă pozez în costum de baie’.

Nici nu sunt genul care face poze în costum de baie. Nu mai am 20 de ani. Eu nu am timp să stau numai la sală, să mă ocup de corpul meu. Uneori, mai mănânc și în mașină, pentru că nu am timp, iar cine mă vede, cine știe ce spune”, a povestit Constantin Enceanu pentru Fanatik.ro .

Constantin Enceanu: „V eneau oamenii să-mi facă poze în apă. Penibil. Oameni în toată firea”

Ba mai mult, se pare că fanii se mulțumeau să-i facă numai lui poze, astfel că mulți îl pândeau când intra în apă. Constantin Enceanu critică un astfel de comportament. Ba mai mult, atunci când au ieșit să se plimbe pe faleza stațiunii, artistul le-a dat indicații clare membrilor familiei, care trebuiau să stea doar lângă el. Ei bine, cumva aceștia s-au îndepărtat, iar artistul a fost nevoit ca timp de jumătate de ceas să facă poze cu fanii.

„Nu pot să mă plimb și eu, să îmi satisfac această plăcere. Nu pot să mi-o îndeplinesc. Am fost la mare cu familia, în Eforie, și am mers la plajă, să vadă copiii nu doar la piscină. Și veneau oamenii să-mi facă poze în apă. Penibil. Oameni în toată firea.

Ne-am plimbat într-o seară prin stațiune și i-am rugat pe ai mei să stea în jurul meu, să nu mă lase singur. M-am plimbat cu soția de mână, dar, la un moment dat, nu știu cum s-a întâmplat am rămas trei în urmă. Am stat să fac poze timp de jumătate de oră. Riscul meseriei! Acesta este și reversul medaliei”, a mai spus artistul pentru sursa menționată mai sus.