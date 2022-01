Constantin Enceanu, pus la zid de mama lui Alin Gabriel Matei, ”băiatul de suflet” al lui Petrică Mîțu Stoian. Niculina Stoican, prinsă la mijloc

In articol:

Scandalul dintre mama lui Alin Gabriel Matei si Constantin Enceanu ajunge la cote maxime! Mama tânărului interpret de muzică populară spune cu subiect si predicat tot ce i-ar fi provocat Constantin Enceanu fiului ei. Petruta Matei s-a hotarat sa dezvaluie tot ce i s-a intamplat fiului ei, aducandu-i o serie de acuzatii extrem de grave lui Constantin Enceanu.

”Tot ce spune acolo sunt minciuni! Eu am sa demontez toate minciunile lui cu probe si dovezi. Spune ca l-a sunat pe copil pe 7, 8 noiembrie, fals, pe 15 noiembrie au vorbit cand copilul meu nu fusese la emisiuni. I-a spus: te-am sunat sa-ti spun sa nu mai apari la televiziune pentru ca esti penibil! Ai fi vorbit intr-o anume emisiune ca a zis Petrica Mitu Stoian ca-ti lasa masina. Total fals! Si ca: ai dat o declaratie in care ai aparat-o pe Niculina! Daca Niculina va deschide proces, tu vei fi chemat sa spui cum vorbea Petre despre ea. Eu l-am sunat, apoi, i-am spus ca nu este normal sa sune copilul si sa-l faca penibil, nu are niciun drept sa cheme copilul la tribunal pentru lucrurile pe care le au ei de rezolvat”, a declarat mama lui Alin, pentru Star Popular.

Petruța Matei si Petrica Mitu Stoian [Sursa foto: Facebook]

Petruța Matei, dezvăluiri incendiare

Petruta Matei, mama lui Alin Gabriel, crede că Enceanu ar avea ceva de împărțit și cu Niculina Stoican. Femeia a mărturisit, pentru aceeași sursă, că Enceanu ar fi amenințat că pleacă dintr-o emisiune TV dacă Niculina intra in direct de la priveghiul lui Petrică Mițu Stoian.

”In ultima emisiune filmata cu Petrica Mitu Stoian, Enceanu il provoca pe Mitu sa vorbeasca urat despre doamna Niculina. Am fost acolo, am auzit cu urechile mele. Pe 8 noiembrie, Enceanu era la un post de televiziune, noi asteptam cortegiul funerar la Ansamblul Maria Tanase. Un corespondent a rugat-o pe doamna Niculina sa intre in direct. Cand a auzit domnul Enceanu ca intra Niculina in direct, a spus: daca intra Niculina, eu ies din emisiune! Puteti s-o sunati pe doamna Niculina sa va confirme.”, a mai spus mama lui Alin Gabriel Matei.

Petruța și Alin Matei [Sursa foto: Facebook]

Conform declarațiilor făcute de Petruta Matei, fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian ar fi fost amenințat prin mesaje anonime de către Constantin Enceanu. ”Asta este oful lui domnul Enceanu, ca fiul meu nu a tinut isonul declaratiilor facute de dansul si de impresar. Copilul nu va intra in niciun scandal doar ca asa vrea domnul Enceanu. Minciuni gogonate cand spune ca nu are nimic cu Alin! La toate emisiunile unde il prindea, il certa! Exista martori care i-au luat apararea. E deranjat de ceea ce canta fiul meu, ca interpreteaza melodiile lui Petrica Mitu Stoian, desi are acordul tuturor. Sa-mi lase copilul in pace! Sa nu mai puna oameni sa-si faca conturi false si sa trimita amenintari si toate prostiile. Astea sunt cuvintele domnului Enceanu: am sa-ti arat eu cine sunt si o sa vezi ca n-o sa intri in televiziuni!”, a mai spus Petruța, pentru sursa citată.

Mama lui Alin a mai povestit că, în urmă cu ceva timp, fiul ei fusese invitat intr-o emisiune alături de Constantin Enceanu și Steliana Sima. Aceasta crede că Alin a fost scos, ulterior, din emisiune pentru ca așa ar fi cerut Enceanu. Ba chiar într-una din emisiunile în care au fost impreuna, Petruța Matei îl acuză pe Constantin Enceanu că i-a intors spatele fiului ei și a plecat din platou.

