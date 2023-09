Constantin Enceanu și Niculina Stoican nu mai au cum să se evite! Artiștii vor urca împreună pe scenă, deși se află în plin proces. Ce spune bărbatul despre această situație: „Nu vreau să apar”

In articol:

Disputa dintre Constantin Enceanu și Niculina Stoican i-a luat prin surprindere pe toți fanii celor doi artiști. În urmă cu câteva săptămâni, interpretul de muzică populară dezvăluia că a dat-o în judecată pe colega lui de breaslă, pe motiv că nu ar fi vrut să îl promoveze în cadrul Ansamblului Folcloric „Maria Tănase”, al cărui manager este Niculina Stoican.

Ei bine, la ceva timp după ce a început conflictul dintre ei, cei doi artiști vor fi nevoiți să lase neînțelegerile deoparte și să urce împreună pe scenă.

Citește și: "Mă trezeam plângând" Momentul pe care Niculina Stoican nu și-l poate scoate nici acum din minte. Avea doar 26 de ani și era proaspăt căsătorită când și-a făcut bagajele și a plecat de acasă, împreună cu soțul ei

Luna viitoare, Niculina Stoican și Constantin Enceanu sunt invitați să cânte în cadrul aceluiași spectacol, la Arenele Romane din Capitală, ceea ce înseamnă că se vor întâlni, la ceva timp după ce bărbatul a dat-o în judecată pe colega lui de breaslă. Artiștii vor fi nevoiți să îngroape securea războiului, cel puțin pe timpul concertului și să încerce să se înțeleagă, pentru a evita o situație neplăcută în fața fanilor.

În privința acestui lucru, Constantin Enceanu nu s-a arătat deloc deranjat, ba chiar a declarat că, deși se află în plin proces cu Niculina Stoican, între ei există loc de „Bună ziua!”.

Citește și: Momente pline de emoție pentru Niculina Stoican, la Paris: "Viața are grijă de mine". Artista și-a prezentat colecția de costume populare în Capitala Modei| EXCLUSIV

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: „Îngeraș” la doar 24 de ani. O tânără din Oradea va deveni model Victoria's Secret. „Când eram mică, băieții râdeau de mine”- stirileprotv.ro

„Nu mă interesează distribuția. Și ce dacă este și Niculina? Una este procesul, una e colaborarea, fiecare are evenimentele lui. Nu m-am interesat de distribuția unui spectacol, eu nu fac greșeala asta, mă duc să-mi fac treaba. Cel care organizează are în vedere să ia niște artiști ca lumea. Doar la tv nu vreau să apar în platou cu te miri cine. Cu Niculina este loc de Bună ziua!”

, a declarat Constantin Enceanu pentru Impact.ro

Constantin Enceanu [Sursa foto: Facebook]

Constantin Enceanu, absent nemotivat de la un spectacol

Nu este pentru prima dată când Constantin Enceanu și Niculina Stoican ar trebui să se întâlnească la un concert. Zilele trecute, artistul ar fi trebuit să participe la un spectacol, în cadrul unui festival organizat de Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, din care bărbatul și Niculina Stoican fac parte, însă interpretul de muzică populară nu și-a mai făcut apariția.

În acest caz, managerul instituției, Niculina Stoican, a dezvăluit că Enceanu nici nu a anunțat că va lipsi, astfel că va fi tras la răspundere pentru gestul său.

Citeste si: „Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită.” Cornel Palade a vrut să se despartă de soția lui- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Randi atac dur către Bianca Drăgușanu! Mesajul transmis de artist ”Vomit!”- radioimpuls.ro

Citește și: Surorile lui Petrică Mîțu Stoian nici nu vor să audă de Niculina Stoican?! Gestul neașteptat făcut de rudele regretatului artist față de interpreta de muzică populară. Cum a reacționat aceasta

„El, la spectacolul instituției, nu trebuie să fie invitat. El este angajatul instituției și se prezintă la spectacole ca orice alt angajat. E adevărat că este pionul nostru principal. Nu știu să-ti răspund la această întrebare, nu am primit niciun fel de justificare. Nici eu, nici șeful lui de secție. Aștept să văd cu ce document poate justifica această lipsă de la evenimentul instituției. Nu știu ce document poate fi atâta timp cât a avut eveniment în altă parte. Eu, în calitate de manager, nu pot să-mi dau cu părerea decât cu documente justificative.(...) Șeful lui direct este dirijorul instituției. Artiștilor li se comunică desfășurătorul ca să știe exact cum evoluează pe scenă, să se prezinte la timp. Enceanu a fost ultimul în desfășurător și s-a încheiat cu o suită de orchestră. Datoria mea ca manager este să nu creez panică între angajați și nici publicul să simtă că se întâmplă ceva.Nici șeful lui de secție, nici eu, nu am primit de la el niciun fel de telefon, avertizare, absolut nimic. Probabil că el are o justificare, este un om matur, aștept să văd. Toate spectacolele sunt importante pentru instituție, noi suntem bugetari, primim bani de la stat și fiecare eveniment trebuie tratat ca un ordin de serviciu”, a declarat Niculina Stoican pentru Starpopular.