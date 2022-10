Constantin Enceanu trebuie să se opereze de urgență! Artistul nu mai are altă opțiune. Ce se întâmplă cu el în aceste clipe: „Am tot amânat-o de un an și ceva”

In articol:

Constantin Enceanu este de departe unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară din țara noastră. Vedeta a cucerit generații întregi cu muzica sa.

Din păcate, aceasta perioadă este una dificilă pentru artist, și asta pentru că problemele de sănătate nu par să-i dea pace, chiar dacă vedeta a sperat să scape de acestea.

Motivul din cauza căruia Constantin Enceanu urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale

Constantin Enceanu a fost cel care a vorbit deschis despre intervenția chirurgicală prin care urmează să treacă. Cântărețul a dezvăluit acest lucru în momentul în care a motivat de ce nu va lua parte la concertul in memoriam Petrică Mîțu Stoian, de la Sala Palatului.

Spectacolul este programat pentru ziua de 7 noiembrie.

Din păcate însă, artistul trebuie să fie în acele momente sub supravegherea medicilor, pentru că a amânat de aproape un an să apeleze la ajutor specializat pentru problema sa.

La începutul lunii noiembrie, Constantin Enceanu urmează să fie operat la genunchi, pentru a scăpa definitv de problemele care nu-i dau pace.

„Eu pe data de 7 noiembrie mă internez și îmi fac o intervenție la genunchi. Am tot amânat-o de un an și ceva. Și acum am stabilit cu doctorul Stoica de la Foișorul de foc. Nu mi-am luat evenimente o lună și jumătate, tocmai să îmi pot rezolva această problemă de sănătate. Așa, nu o mai rezolvam niciodată.”, a dezvăluit cunoscutul interpret, pentru Viva .

Constantin Enceanu și petrică Mîțu Stoian au fost prieteni foarte buni, așa că marele cântăreț regretă enorm că nu-i poate aduce un omagiu artistului, așa cum fac alte nume sonore din industria muzicală românească. Vedeta spune că a discutat cu organizatorii evenimentului încă din momentul în care aceștia i-au propus să concerteze. Artistul le-a spus acestora că nu mai poate amâna intervenția chirurgicală, pe care o avea deja programată, și cu părere de rău a fost nevoit să refuze invitația de a lua parte la momentul de la Sala Palatului.

„I-am spus să nu mă pună pe afiș, mai demult. De când a făcut distribuția i-am spus să nu mă pună (…) Le-am spus organizatorilor să mă înțeleagă, că nu pot. Chiar nu am cum”, a mai zis Constantin Enceanu.