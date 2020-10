Constantin Zamfirescu [Sursa foto: Facebook]

Constantin Zamfirescu, celebrul Gogoașă din serialul Trăsniții, a fost diagnosticat cu cancer. Actorul a postat un mesaj pe reţelele de socializare, în care face apel la bunătatea oamenilor şi le cere ajutorul celor care pot dona sânge. Artistul va fi operat în curând.

Mesaj umanitar

Constantin Zamfirescu a fost diagnosticat cu cancer şi urmează să fie operat. Acestuia i se va extirpa un rinichi. Cei care vor să doneze sânge pentru artist o pot face la Spitalul Carol Davila din Capitală sau la Centrul de Transfuzie Sanguină din Strada Constantin Caracas nr. 2, Bucuresti, Sector 1.

"Am nevoie de sânge. Orice grupă.

Nu aș fi vrut să fac asta! Nu v-aș fi scris nimic despre situația prin care trec, dar urmează sa fiu supus unei intervenții chirurgicale de extirpare a unui rinichi. Am fost diagnosticat cu cancer. O astfel de operație este mare consumatoare de sânge, iar perioada asta este una de mare carență în rezervele de sânge. Corpul medical mi-a cerut să găsesc măcar un donator care să facă acest gest umanitar.

Oricine va dori sa facă asta, va trebui să specifice că donează pentru mine și spitalul Carol Davilla.

Donarea se poate face la Centrul de Transfuzie de pe lângă Calea Victoriei.

Cuvintele de mulțumire nu vor fi îndeajuns cât să exprime gratitudinea mea.

Sunt deja internat, iar luni voi fi operat.

Și sunt mulți ca mine care au nevoie.

Eu am A2", a scris actorul pe facebook.

Constantin Zamfirescu, cunoscut sub numele de Gogoaşă, din serialul "Trăsniți în NATO", are 52 de ani și spune despre el că este visător, filantrop și naiv. Este pasionat de muzică, filme, biliard și, nu în ultimul rând, de șofat.

