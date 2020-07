In articol:

Mai exact, reapariția în atenție a celebrei Bianca Pop a fost făcută cu o serie de postări pe conturile ei de socializare care au împărțit România în două, mulți considerând că bruneta a depășit orice limită cu privire la limbajul folosit.

”Cel mai important lucru din viața mea este mama mea, mama mea e viața mea”, ne-a spus, în exclusivitate, Bianca Pop. Cu toate acestea, Bianca Pop a recunoscut, cu lejeritate, că nu are deloc timp pentru cea care i-a dat viață, fiind preocupată, de fapt, să se distreze...

”Mama mea se află pe aici, prin zonă. A zis că am luat-o razna și a venit pentru mine, cu cățeii mei, ca să îi văd. Și mami este aici de o săptămână și nu am ajuns să o văd. Ca să vezi ce nebună sunt... Mau-mau, hau-hau! Nici azi nu ajung, că merg să mă distrez în oraș. Nu dau nume, dar merg cu persoane publice”, ne-a spus Bianca Pop, dovedind că ”mama mea, viața mea” este, de fapt, o vorbă precum ticul verbal pe care îl are deja de câteva săptămâni, acele onomatopee greu de explicat în limbaj articulat.

Bianca Pop, umilită în București! Transformată în vedetă de Antena 1 cu emisiunea Insula Iubirii, implicată în scandaluri mondene care să îi aducă celebritatea, ispita Bianca Pop a avut surpriza să nu fie primită într-un restaurant din București. Iar acest lucru a scos-o din minți și a lăsat aerele de ”divă” transformându-se într-un exemplu de profesor... de înjurături.

Astfel, cu paharul în mână, Bianca Pop s-a apucat să îi înjure pe cei de la restaurant pentru că nu au primit-o acolo, explicând, printre beep-uri, că ea are geantă de 6.000 de euro, pantofi de 800 euro și că, de fapt, e prea șmecheră pentru ceea ce i s-a întâmplat, scandalul pornit de ispită fiind unul monumental.