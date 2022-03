Copiii care au protestat împotriva războiului, aruncați în închisoarea din Moscova! Imagini cu ei plângând și ținându-se de mână fac înconjurul internetului

In articol:

În urmă cu o săptămână, Vladimir Putin lua decizia pe care astăzi o contestă o lume întreagă, aceea de a invada Ucraina, un stat independent, care nu a fost niciodată o amenințare pentru Ucraina. Sub pretextul că „vrea să restaureze pacea” și că soldații săi au o „misiune militară specială” armata rusă a bombardat și distrus mai multe orașe din Ucraina.

Sute de civili și soldați ucraineni și-au pierdut viața și mult mai mulți au fost răniți. De asemenea, zeci de copii au decedat în urma bombardamentelor rușilor. Trupele lui Putin nu au vizat numai centre militare ucrainene, ci și instituții publice, monumente istorice, blocuri de locuințe, dar și spitale și grădinițe.

Occidentul a aplicat sancțiuni cu urmări economice grave Rusiei, iar civilii din mai multe state au ieșit în stradă pentru a-și arăta dezacordul față de invazia plnificată de liderul de la Kremlin, precum și susținerea pentru poporul ucrainean, care trăiește un adevărat coșmar.

Inclusiv în Rusia au avut loc proteste împotriva războiului început de președinte. Cei care au avut curajul de a ieși în stradă au trebuit să suporte consecințe. Fie au fost alungați, fie încătușați de forțele de ordine. Chiar și copiii care au participat la manifestațiile de la Moscova au fost vizați de sancțiunile polițiștilor!

Copiii arestați la protestele anti-război din Rusia [Sursa foto: Twitter ]

Citeste si: “Putin a pierdut războiul!”. Vestea pe care o aștepta toată lumea!- bzi.ro

Pe rețelele de socializare circulă mai multe imagini cu câțiva copii care se află în spatele gratiilor, după ce au partcipat la protestele anti-război. „Înarmați” cu pancarte cu mesajul „Nu războiului”, cei mici au fost duși la secția de poliție și închiși în spatele gratiilor. Fotografiile cu copiii care sunt în spatele fiarelor, plângând și ținându-se de mână, au făcut înconjurul internetului și au revoltat, din nou, o lume întreagă.

Cei mici au vârste cuprinse între 7 și 11 ani și sunt vizibil terifiați de ceea ce li se întâmplă.

Citeste si: Joe Biden, mesaj dur către Vladimir Putin! Decizia anunțată în toiul nopții: „Nu are idee ce urmează. Eram pregătiți”

Dmytro Kuleba, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, este cel care a făcut publice imaginile, iar concluzia sa a fost că liderul de la Kremlin este atât de „speriat” încât a ajuns să recurgă la astfel de gesturi.

Citeste si: Apariție halucinantă a lui Vladimir Putin în plin război! Ce se vede în ultimele imagini: „Nu arată bine, e umflat și cenușiu la față”

„Putin este în război cu copiii. În Ucraina, unde rachetele lui au lovit grădinițele și orfelinatele, precum și în Rusia. 7 ani, David și Sofia, 9 ani, Matvey, 11 ani, Gosha și Liza au petrecut această noapte în spatele gratiilor din Moscova pentru afișele lor „NU RĂZBOIULUI”. Iată cât de speriat este”, a scris pe Twitter ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut