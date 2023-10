„Copiii m-au întrebat dacă le vine un frățior sau o surioară” Mirela Vaida a spus clar și răspicat că nu este însărcinată! Prezentatoarea TV, enervată la culme de toate zvonurile

In articol:

Mirela Vaida nu s-a mai putut abține, după ce s-a spus că ar fi însărcinată din nou, la aproape 5 ani după ce vedeta și-a adus pe lume cel de-al treilea copil.

Mirela Vaida nu va deveni din nou mamă

După ce a infirmat zvonurile potrivit cărora ar fi însărcinată pentru a patra oară, prezentatoarea TV a răbufnit în mediul online și a povestit ce i-au spus copiii ei, atunci când au auzit că mama lor ar fi însărcinată.

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară și la fel de bine se situează și în plan personal. Vedeta este căsătorită de ani buni cu soțul ei, Alexandru și au împreună 3 copii. De-a lungul timpului, prezentatoarea a mărturisit că ea și partenerul ei de viață nu exclud posibilitatea de a avea încă un copil, însă, până de curând, nu a dat nicio veste în ceea ce privește o a patra sarcină.

Totuși, ieri, Mirela Vaida a fost ieri subiectul principal de discuție în spațiul public, după ce s-a zvonit că ar urma să aducă pe lumea un al patrulea copil. În cele din urmă, în cadrul emisiunii pe care o moderează, Mirela a infirmat aceste zvonuri, iar în această dimineață prezentatoarea a ținut să spună din nou, clar și răspicat, că nu este însărcinată. Mai mult, vedeta a povestit faptul că cei trei copii ai ei erau cu ea în mașină atunci când a fost sunată pentru a fi întrebată dacă va deveni din nou mamă, lucru care i-a bulversat pe Carla, Vladimir și

pe mezinul familiei, Tudor.

„Ieri m-a sunat o doamnă, când eram în mașina cu toți copiii, pe speaker și au auzit toți copiii că sunt însărcinată. M-au întrebat dacă le mai vine un frățior sau o surioară. Iar când m-a sunat acea doamnă dacă este adevărat, articolul era deja sus. (…) Nu mai credeți toate balivernele. E foarte clar că nu sunt însărcinată și în ultimii 5 ani n-am mai fost însărcinată!”, a povestit Mirela Vaida, într-un filmuleț postat pe Instagram.

Mirela Vaida a infirmat zvonurile despre o a patra sarcină [Sursa foto: Instagram]

Primele declarații ale Mirelei Vaida, după ce s-a spus că ar fi însărcinată

După ce, în spațiul public, a apărut informația potrivit căreia Mirela Vaida ar fi însărcinată pentru a patra oară, vedeta și-a ținut fanii pe jar și, pentru scurt timp, nu a dezvăluit dacă va deveni sau nu mamă din nou. În cadrul emisiunii pe care o moderează, prezentatoarea a apărut cu un cărucior pentru bebeluși și a făcut câteva declarații inedite, din care nu reieșea clar, însă, dacă ar urma sau nu să aducă pe lume cel de-al patrulea copil.

„Așa e viața femeii în lume, să procreez, să înmulțească și să crească. Într-adevăr situația este cruntă și văd că s-a aflat, nu știu din ce surse, dar va trebui să vă spun ce se întâmplă cu viața mea în acest moment. Au venit atâtea informații peste mine, articole și telefoane de la oameni care nu m-au sunat niciodată, nu am răspuns nici unuia. Eu am un instict, când mă duc la cumpărături, când mă opresc în fața unui raft, fac așa (nr. mișcă coșul asemenea unui cărucior de copil), să adoarmă, îți rămâne în ADN. Partea bună când ai mai mici copii este că îți rămân hainele de la cei mai mari. Cel mic poartă roz cât nu a purtat toată viața. Unde mănâncă trei guri, mănâncă și a patra, pentru că oricum îi spuneam bonei că nu mai avem nevoie că ne-au crescut copiii. Eu nu mai merg la masă cu familia, nu mai ies cu toți. M-am dus la masă cu un copil din trei pentru că ne fac peri albi toți. Ieri a fost ziua copilului mijlociu că nu a fost la școală, am ieșit la masă, iar astăzi am apărut în toată presa. Adevărul îl veți afla doar de la sursă. O să vă spun ce sex are, în câte săptămâni și când se naște. După 3, se crește singur…”, a spus Mirela Vaida.