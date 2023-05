"Copiii mă întrebau de ce nu am mâini" Lorelai Moșneguțu, totul despre cel mai greu moment din viața sa. Atunci și-a dat seama de ce suferă cu adevărat

In articol:

Lorelai Moșneguțu are 20 de ani, este studentă în primul an la facultate, e cântăreață, scrie cărți, compune, pictează și cântă la pian. Deși s-a născut fără mâini, Lorelai reușește să facă cu cele două piciorușe ceea ce poate unii dintre noi nu reușim nici cu mâinile.

Lorelai Moșneguțu a fost abandonată de proprii părinți pentru că s-a născut diferită din punct de vedere fizic. Moral, intelectual, este la fel ca orice tânăr de 20 de ani. E plină de viață, bunătate, compasiune și iubire pentru tot ce o înconjoară. În cadrul emisiunii "În Oglindă", îi vom afla parcursul de la copilărie, la maturitate. De asemenea, aflăm de la mama Vio cum a ajuns să o cunoască și să o crească pe Lorelai, sufletul ei pereche de altfel.

Lorelai, o copilărie dureroasă

Deși a fost diferită de ceilalți prin aspectul fizic, Lorelai a fost tratată exact la fel ca și ceilalți. Totuși, cel mai dureros moment a fost în copilărie, când nu avea cu cine să se joace, pentru că copiii nu erau deschiși la diferit.

"Am simțit că viața mea e diferită până în grădiniță. Atunci când mergeam în locurile de joacă, ca orice copil, voiam să mă joc cu ceilalți, însă mare parte din aceștia veneau doar să mă întrebe că de ce nu am mâini. Într-un fel nu am de ce să mă supăr, pentru că erau niște copii și gândirea lor, să vadă pe cineva diferit, erau curioși. Lucrul acesta m-a făcut să mă duc foarte mult pe partea artistică, să încep să cânt, să îmi găsesc alte ocupații, pentru că atunci când mergeam în locurile de joacă, nu prea aveam cu cine să mă joc. În mare parte mă jucam singură, în locurile acelea cu nisip. Acest lucru a durat până în școala generală, când doamna învățătoare, din prima zi, m-a adus în față și le-a spus tuturor colegilor că voi cu colega voastră vă purtați de la egal la egal, iar tu, vorbind cu mine, o să fii tratată egal cu toți ceilalți, o să înveți cot la cot cu ei ș nu o să existe discriminări sau favoritisme. Eu toate examenele și cel național și Bacalaureatul le-am dat din materia ca toți ceilalți, nu am avut nimic în minus, eu având învățământ la domiciliu, profesorii venind acasă.", a declarat Lorelai.

Citeste si: „Pentru mine e o normalitate să mă descurc cu picioarele”. Deși ar putea avea ocazia să aibă mâini, Lorelai n-ar vrea să se schimbe. Tânăra a învățat să se descurce cu picioarele și nu vrea să fie altfel- kanald.ro

Citeste si: ”Îl împachetăm și îl trimitem acasă”. Anunțul făcut de Prigojin- stirileprotv.ro

De ce au abandonat-o părinții pe Lorelai la naștere?

Lorelai a fost abandonată la naștere de ambii părinți, însă a fost norocoasă să o întâlnească pe vio, mama ei adoptivă. Aceasta a povestit cum s-a cunoscut cu părinții biologici ai lui Lorelai, dar și motivul pentru care nu au vrut să o crească.

"Părinții biologici nu au vrut niciodată să o întâlnească pe Lorelai. Singura noastră conexiune sunt vecinii și o prietenă de-a mea, care a locuit lângă bunicii din partea tatălui și chiar i-a spus că Lorelai seamănă foarte bine cu tatăl ei. Eu am aflat de ce Lorelai a fost abandonată în spital, este o povestea grea. Această mamă a ei și-a dorit foarte mult copii și există anumite boli feminine care nu țin sarcinile. Ea a fost singura sarcină pe care a avut-o și a stat mai mult internată în spital, deci un efort fantastic. La ecografie i s-a spus că ar fi întreagă. Născând-o așa cum a născut-o, a avut un șoc, cum a avut și tatăl. Șocul a fost de așa manieră, încât oricine o întreba, nu recunoștea că este copilul ei.", a mărturisit Lorelai, la În Oglindă.

Citeste si: „M-a enervat groaznic.” David Pușcaș este foarte dezamăgit de mama lui, Luminița Anghel. Tânărul a venit cu acuzații la adresa femeii- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 mai 2023. Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Profeția lui Nostradamus despre regele Charles al III-lea care zguduie monarhia britanică: "Ei vor ruina poporul când va veni vremea"- radioimpuls.ro

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!