Copiii vedetelor din România, mici staruri în prima zi de școală! Cum au depășit cei mici, dar și cei mari emoțiile de la începutul noului an: "Le-am asortat ghiozdanele și rechizitele" | EXCLUSIV

In articol:

Pentru copii a fost o zi plină de emoții luni, atunci când a început noul an școlar. Toamna se numără bobocii și acest lucru este valabil și în rândul vedetelor. Cei mici, dar și cei mari s-au adunat cu multe emoții în curtea școlii, acolo unde s-a dat startul noului an.

Fie că vorbim de pitici care merg în prima zi de grădiniță sau chiar vorbim de copii de vedete ce se întorc la școală în clasa I-a ori la gimnaziu, toți au fost prezenți într-una dintre cele mai frumoase zile din viața lor. În uniforma specifică școlii sau în ținute alese special pentru prima zi de școală, cei mici au fost vedete pe Instagram.

Sânziana Buruiană a pregătit ținutele pentru prima zi de școală împreună cu fetele ei

Prima zi de școală a început cu emoții mari pentru Sânziana Buruiană. Vedeta a dus-o pe mezina familiei în prima zi de grădiniță, iar din fericire totul a decurs conform așteptărilor.

Micuța a fost extrem de cuminte și s-a bucurat nespus să-și cunoască viitorii colegi.

Citește și: Marina Dina, lovitură dură din partea fostului soț! Bărbatul i-a interzis vedetei să își vadă cei doi copii în prima zi de școală: „Nu au mai venit”

"Am avut ceva emoții, cea mică de fapt a avut mai multe emoții. S-a trezit cu două ore înainte de dimineață. Știa că va merge la grădiniță. Sunt foarte fericită că a rămas din prima, nu sunt probleme, chiar am sunat să întreb și se juca, nu întrebase de mine, deci e totul bine. Mă așteptam să se acomodeze mai greu.

Cea mare este clasa I, de acum intrăm direct în pâine, nu mai avem voie să lipsim, clasa 0 a fost așa o etapă mai mult să se obișnuiască. Ea deja își știa colegii și pentru ea lucrurile erau destul de ușoare, nu a avut de ce să aibă emoții. Cu cea mică am avut puține emoții, m-am gândit că poate nu va sta, dar a fost foarte pregătită, cu buchețelul de flori în mână. A înțeles că mami o va aștepta", a povestit Sânziana Buruiană, pentru WOWbiz.ro.

Diva a ales ținutele pentru școală împreună cu fetele ei și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că micuțele au dorit să fie fashion în prima zi din noul an, Barbie fiind chiar punctul de inspirație pentru ținute, dar și pentru ghiozdane și rechizite.

"Pentru prima zi de școală am ales împreună cu ele o ținută mai fashion, am mers pe o ținută în carouri, dar pe roz. Adică școlărițe Barbie și le-am asortat și ghiozdanele și rechizitele, deci au fost așa ca niște păpușele cu codițe, totul roz. Am zis ca anul acesta să fim un pic mai altfel", a mai adăugat Sânziana Buruiană, în exclusivitate.

Sânziana Buruiană, alături de fetele ei în prima zi de școală [Sursa foto: Instagram]

Momente pline de emoție pentru Elena Gheorghe

Artista s-a numărat printre vedetele care nu au lipsit din prima zi de școală! Împreună cu cei doi copii ai săi, cântăreața s-a trezit de dimineață, a luat flori și au pornit cu toții direct spre școală! Elena Gheorghe și cei mici s-au asortat, astfel că fiecare dintre ei a purtat o ținută formată din denim.

Citește și: „Promit” Pepe și Raluca Pastramă, din nou împreună! Cei doi foști soți au stat din nou față în față, după mult timp, alături de fiicele lor

Vedeta a imortalizat momentul și a distribuit totul pe contul său de Instagram, acolo unde a lăsat și un mesaj pentru toți elevii care tocmai ce au început școala.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Porumbeii au distrus un apartament după ce chiriașii au lăsat ușa de la balcon întredeschisă. Cât costă curățenia totală- stirileprotv.ro

"A început🎉🎉🎉🎉 Cu emoții, că nu avea cum altfel", a scris Elena Gheorghe, pe contul său de Instagram.

Elena Gheorghe, împreună cu fiica ei în prima zi de școală [Sursa foto: Instagram]

Oana Roman și fiica ei, un nou început la o nouă școală

A fost o zi plină de emoții și pentru Oana Roman și fiica ei Isa. Micuța a început clasa a III-a într-o școală nouă, acolo unde va avea parte de un sistem de învățământ diferit, cu mai puțini copii în clasă și mai multe activități practice.

Citește și: Carduri de energie 2023 pentru anumite categorii de români. Află când intră cea de-a doua tranșă de 700 de lei

Mama ei i-a fost alături în ziua cea mare și fiecare moment important a fost împărtășit chiar și cu fanii din mediul online.

"Poza tradițională din prima zi de școală a anului nou. Azi începe un nou drum, într-o școală nouă. Doamne ajută! Și evident că e mega trafic. Venim, dar nu ne-am imaginat că va fi atât de aglomerat. Prima zi de școală clasa a 3-a la noua școală. Un nou început pentru Isa, un sistem de învățământ diferit, în sensul bun. Mai puțini copii în clasă și mai multe activități și laboratoare", a scris Oana Roman, pe contul său de Instagram.

Schimbarea este cu atât mai frumoasă, cu cât la aceeași școală ar putea să preda un curs și Oana Roman, așa cum a dezvăluit chiar ea în urmă cu câteva săptămâni.

„Am mutat-o la o școală privată care se află aici, foarte aproape în Pipera și îmi este și mie mai aproape de casă. Cu această ocazie, am hotărât cu directoarea care are această școală că ar fi interesant să aduc și eu un aport și acest aport al meu va fi că voi ține niște cursuri de bune maniere, protocol și etichetă copiilor de acolo, în cadrul unei activități extracurriculare.

Le voi explica ce înseamnă politețea, cum trebuie să te comporți în societate, despre cum pui o masă, cum te comporți când te duci în vizită”, a declarat Oana Roman pentru un post TV.

Oana Roman și Isa, în prima zi de școală din noul an [Sursa foto: Instagram]

Anca Serea, emoții la festivitatea de deschidere a noului an școlar

Anca Serea are toate motivele să fie o mămică mândră! Vedeta are șase copii minunați, iar dacă pentru unii dintre ei școala s-a încheiat, alții încă mai trăiesc emoțiile de la început de toamnă. Frumoasa brunetă și Adrian Sînă nu au lipsit de la deschidere noului an școlar, acolo unde i-au însoțit pe cei mici.

Citeste si: „Nu poți să stai cu un om dacă ajungi să nu te mai înțelegi. Mai bine să te desparți și copilul să fie educat într-un mediu mai sănătos.” Georgiana Lobonț, părere sinceră despre divorț- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Anul școlar 2023-2024 între promisiuni și incertitudini. ”Profesorii de calitate creează școli de calitate, astfel că au nevoie de tot suportul posibil din partea societății”- stirilekanald.ro

Citeste si: Șoc în lumea muzicii! Un artist celebru, prins sub influența substanțelor interzise la volan. A rămas fără permis de conducere și s-a ales și cu dosar penal- radioimpuls.ro

"Cu emoții și bucurie, așa a început dimineața noastră", a scris Anca Serea, pe contul său de Instagram, alături de o fotografie cu Adrian Sînă și doi dintre copiii lor.

Familia Sînă - Serea, la începutul anului școlar [Sursa foto: Instagram]

Fiul Ilincăi Vandici a început școala

Emoțiile au fost mari și pentru Ilinca Vandici. Prezentatoarea "Bravo, ai stil" a mers împreună cu Zian în prima zi de școală. Frumoasa vedetă a imortalizat momentul și l-a împărtășit cu fanii din mediul online.

"11.09.2023 Prima zi de scoala! ❤️📕 Sufletul meu,

Îți doresc sa ai mult succes pe toate planurile, sa te bucuri in fiecare clipa de universul ce se deschide de azi in fata ta, sa fii curios, creativ și mereu intuitiv. Sa-ți păstrezi energia superba și sa nu uiți niciodată ca eu sunt mereu acolo, lângă tine! Mi-as dori sa te poți vedea prin ochii mei pentru a înțelege cât de mândra sunt de tine și cât de mult te iubesc! Pana la stele și dincolo de ele! ❤️❤️❤️ Mult succes tuturor copiilor in noul an școlar", a fost mesajul distribuit de Ilinca Vandici, în prima zi de școală.

Ilinca Vandici și Zian, în prima zi de școală [Sursa foto: Instagram]

Copiii Georgianei Lobonț au început deja grădinița

Georgiana Lobonț a avut parte de emoții mai devreme, copiii artistei începând grădinița încă de săptămâna trecută. Cântăreața a povestit la WOWnews cum au decurs lucrurile, cât de mari au fost emoțiile și cât de mândră și bucuroasă este pentru copiii ei.

"Copiii au început deja grădinița și sunt foarte fericită că îi văd și pe ei că au activitate. Așa stând toată ziua acasă îți dai seama că se satură. Au nevoie de copii, de distracție, de comunicate, de lucruri pe care le fac copiii.

Am fost să luăm flori pentru educatoare. Am primit un buchet frumos și i-am spus Irinei să-l ducă doamnei educatoare. Edi mi-a spus că vrea să aleagă el buchetul pentru doamna", a povestit Georgiana Lobonț, la WOWnews.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!