Copil de doi ani, închis într-o cușcă, alături de șobolani, șerpi și viermi

În urmă cu doi ani, cazul unui copil închis într-o cușcă alături de animale îngrozitoare, cum ar fi șerpi sau viermi, a făcut înconjurul lumii. Oamenii legii încă scot la iveală detalii cutremurătoare despre micuțul pus să stea cu șobolanii, într- remorcă. Părinții care și-au obligat copilul de nici doi ani să stea într-o cușcă, alături de șobolani, șerpi și viermi, susțin în fața instanței că acela era cel mai sigur loc pentru el.

Băiețelul minorse afla într-o cușcă, care era așezată într-o remorcă, la ferma unde locuia cuplul, alături de zeci de animale. Părinții micuțului au fost reținuți, fiind acuzați de abuzuri agravante asupra copiilor și cruzime împotriva animalelor. Bunicul băiatului, în vârstă de 82 de ani, a fost eliberat, pe cauțiune.

Cușca era un ”spațiu de joacă”

Noi detalii au ieșit la iveală, după ce acum o săptămână a avut loc o audiere preliminară, unde au fost prezentate condițiile infecte în care locuia copilul, în ferma din comitatul Henry, Tennessee. Potrivit instanței, băiatul de aproape doi ani era închis în cușcă, înconjurat de șobolani și gândaci, într-un miros îngrozitor de fecale și urină, undeva în spatele curții. Familia băiatule spune însă că acea cușcă era ca un „spațiu de joacă”.

Avocații familiei au susținut în instanță că acea cușcă era doar un spațiu de joacă pentru copilul care făcea parte dintr-o familie cu posibilități reduse. Pe de alăt parte, procurorul-șef a explicat că există o „mare diferență” în compararea unei cuști, cu un spațiu de joacă. „Când duc un copil la joacă, nu sunt opt ​​șerpi, sute de șobolani, hamsteri și șoareci, nu există gândaci în cușcă, nu există haine îmbibate cu urină. E o mare diferență”, a spus procurorul, potrivit Știrile PRO TV.

Polițiștii care s-au deplasat, la acea vreme, la locul incidentului, spun că în apropierea cuștii în care era închis copilul era și un uriaș șarpe boa. „Nu am mai văzut asta până acum”, spunea agentul de poliție, la acea vreme. Potrivit spuselor șerifului care se ocupa de caz, mai erau opt șerpi în apropierea copilului, și zeci de câini. „Cu toată situațiile prin care am trecut ca polițiști, este greu să găsim ceva care să ne șocheze. Nu am mai văzut asta până acum și pot garanta că persoanele care se află alături nu au mai văzut asta până acum”.

