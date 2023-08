„Copilăria nu a fost ușoară” Problemele cu care s-a confruntat Iuliana Beregoi, la începutul carierei! Cum se înțelege, de fapt, cu părinții ei!? Dezvăluirile triste făcute chiar de ea

In articol:

Iuliana Beregoi este o cântăreață de succes și are o carieră înfloritoare, la nici 20 de ani. Cu toate acestea, pentru a atiunge culmile succesului, artista a trecut prin multe momente neplăcute și s-a confruntat cu foarte multe prejudecăți, chiar din partea rudelor.

Problemele cu care s-a confruntat Iuliana Beregoi

Abia acum a dezvăluit cum a fost începuturile sale în industria muzicală și eforturile pe care le-a depus pentru a realiza ceea ce și-a dorit dintotdeauna. Iată mărturisirile neașteptate făcute de vedetă!

Iuliana Beregoi este una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Ea a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani, iar majoritatea copiilor au fost fascinați de muzica ei, mulți ajungând chiar să o idolatrizeze. Ajunsă la 20 de ani, artista se poate lăuda cu un succes colosal, mai ales că a început să aibă colaborări cu artiști de top din România, iar cântecele ei au ajuns în trending la scurt timp.

Cu toate acestea, până să ajungă la aceste performanțe, drumul ei spre cariera dorită a fost presărat și cu momente neplăcute. Frumoasa blondină s-a confruntat adesea cu prejudecăți și critici, care au venit chiar din partea rudelor.

„La mine copilăria nu a fost ușoară, nu neapărat copilăria cât familia. Erau stabili ce ține de bani, adică nu aveau foarte mulți bani să investească în mine, dar până la urmă au tras de ei și de mine și au făcut tot ce le-a stat în puteri. Tata a avut câteva momente în care vedea că trec anii și nu ajung acolo und emi-am propus.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Tatăl patronului stației GPL din Crevedia își apără fiul, după explozii: „Sunt aberații. Nu era cum tot aud la televizor”- stirileprotv.ro

Mai avea răbdare, dar erau câțiva oameni din familie care ziceau: de ce investiți în fata asta, ce viață au artistele, artistele nu au familie, nu au viață persoanlă. Chestii care pe tata l-au descurajat.”, a mărturisit Iuliana Beregoi, în cadrul unei emisiuni televizate.

Iuliana Beregoi [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Iuliana Beregoi a dat cărțile pe față! Are sau nu o relație cu Ceanu Zheng: „M-am săturat”. Anunțul oficial al artistei

Cum se înțelege Iuliana Beregoi cu cei care i-au dat viață

Iuliana Beregoi a avut un sprijin foarte mare în cariera sa, iar acel ajutor a venit din partea părinților ei.

Cei care i-au dat viață au susținut-o încă de când și-au dat seama că are talent muzical. De la 4 ani și până în adolescență, cei doi părinți i-au oferit cântăreței sprijin și iubire.

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Anghel Damian, apariție surprinzătoare alături de iubita lui, Theo Rose la cununia prietenilor artistei. Cum s-a îmbrăcat la eveniment- radioimpuls.ro

Chiar dacă nu le-a fost ușor, iar sacrificiile financiare au fost pe măsură, ei au făcut tot ce le-a stat în putință ca fiica lor să își îndeplinească cea mai mare dorință. De-a lungul timpului, artista a mărturisit în mai multe rânduri că le este recunoscătoare părinților și că are o relație foarte bună cu ei.

„Iuliana și-a urmat visul și a ajuns acolo unde și-a dorit. De la 4 ani ne-am dat ambii seama că-i place foarte mult muzica și am susținut-o. Am făcut sacrificii finaciare privind investițiile în costume, participarea la concursuri. Iuliana a depus eforturi multe, nopți nedormite, iar acesta e rezultatul. Împreună cu soția, am hotărât să facem tot ce-și doresc copiii noștri, să le fim un sprijin”, au declarat părinții Iulianei, în urmă cu mai mult timp, pentru impact.ro .

Iuliana Beregoi, pe scenă! [Sursa foto: Facebook]