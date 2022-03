Copilul Larisei Drăgulescu a fost blestemat să fie surd! Clipele cumplite cu care s-a confruntat din cauza soacrei: ”Am vrut să o lovesc”

In articol:

Larisa Drăgulescu a povestit, cu ochii în lacrimi, momentele îngrozitoare prin care a trecut de-a lungul timpului. Aceasta a povestit cu lux de amănunte un episod marcant din viața ei, de pe vremea când era însărcinată. Larisa spune, în emisiunea ”În Oglindă”, cum soacra ei i-a blestemat copilul și i-a aruncat cuvinte dure în față, cu puțin timp înainte să nască.

Fosta soție a lui Marian Dragăulescu susține că familia gimnastului n-a fost niciodată de acord ca ei să aibă o căsnicie sau copii împreună.

Citeste si: Copiii Larisei Drăgulescu, infectați cu COVID-19. Au ajuns de urgență la spital: ”A venit ambulanța și nu au știut nici ei ce să facă”

” Familia lui nu a fost de acord cu mine niciodată. Eu eram un nimeni de la Reșița și nu meritam să fiu lângă băiatul lor. Așa mi se și spunea în față. Mama lui îmi spunea: tu ar trebui să iei o piatră în gură că stai cu fiul meu. Erau foarte jignitoare pentru mine, mă simțeam foarte prost, mai ales pentru că aveam 19 ani. Eram foarte sensibilă. Cea a fost cel mai grav ce mi-a spus mama lui a fost faptul că. Mi-a zis exact așa: Dacă tu faci copilul acesta să dea Dumnezeu să fie surd. Asta a fost...lucrul care m-a afectat foarte tare, însă în acel moment nu am crezut că asta se și poate întâmpla. Timp de doi ani nu am știut că fetița mea s-a născut fără auz. Exact așa s-a întâmplat. Asta a spus după ce a aflat că eu sunt în continuare însărcinată, atunci când m-a văzut cu burtica mare. S-a comportat foarte urât, mi-a vorbit foarte urât. Eu nu am crezut în blesteme, cum se spune că sunt, nu am crezut niciodată, dar așa s-a întâmplat. Ce mi-a zis ea mie, așa s-a întâmplat. Cu puțin timp înainte ca fetița mea să facă doi ani, atunci am aflat că nu aude”, spune Larisa Drăgulescu, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Citeste si: BREAKING NEWS. China, intervenție în forță, în plin război. Strategia uneia dintre cele mai mari puteri militare din lume- bzi.ro

Citeste si: Larisa Drăgulescu: „Am avut multe momente în care am vrut să mă sinucid”. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu, dezvăluiri cutremurătoare din căsnicia cu gimnastul

Mai mult decât atât, aceasta a mai avut parte de un șoc, atunci când medicii i-au spus la cea de-a doua sarcină, că băiețelul ei poate să se nască tot fără auz. Din fericire, acest lucru nu s-a întâmplat. ”În timpul acesta eram însărcinată cu cel de-al doilea copil, cu băiețelul. Doctorii mi-au zis că și el se va naște la fel, că are 80% șanse să se nască la fel, pentru că este genetic cumva. Am avut un șoc...bineînțeles că imediat după ce l-am născut, i-am făcut toate analizele necesare. Din fericire, nu a fost așa cum au spus doctorii. El s-a născut cu auzul perfect”, adaugă fosta soție a gimnastului.

Larisa Drăgulescu

Larisa Drăgulescu, ceartă de proporții cu soacra ei

Un alt episod marcant povestit de Larisa este atunci când s-a văzut pentru prima oară, după mult timp, cu soacra ei. Cele două s-au certat îngrozitor, iar de atunci Larisa Drăgulescu nu s-a mai înțeles niciodată cu familia gimnastului.

” Însă, ziua în care m-am externat din spital cu băiețelul a fost ziua în care eu am revăzut-o pe fosta mea soacră. Am revăzut-o pentru prima dată după ce aflasem de diagnosticul fetiței mele. Eu când am aflat de diagnosticul ei, pur si simplu primul lucru...mi-au venit în minte cuvintele ei. Când ea a venit să viziteze băiețelul, chipurile era fericită, nu m-am simțit bine să o vadă. Voiam să plece, nu voiam să o văd.

I-am reproșat ei, că din cauza ei fetița mea nu aude și nu doar asta. Lucrurile au degenerat foarte urât, într-un scandal urât, era și mama mea la mine să mă ajute. Am luat o cană și am avut intenția să o lovesc pe soacra mea. Eu o uram. Soacra mea nu a pățit nimic, s-a băgat mama mea. Nu știu cum, dar s-au tăiat tendoanele. S-a accidentat destul de rău. Are urmări și în ziua de astăzi”, a povestit Larisa Drăgulescu, în emisiunea ”În Oglindă”.