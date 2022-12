„Copilul meu va plăti pentru ce a făcut” Tatăl băiatului care a lovit 6 copii pe trecerea de pietoni din Petroșani și l-a ucis pe Cosmin, reacționează. Bărbatul a dezvăluit de ce a fugit fiul său de la locul tragediei

In articol:

La două zile de la tragedia care a revoltat o țară întreagă, tatăl băiatului în vârstă de 19 ani care a lovit 6 copii pe trecerea de pietoni și l-a ucis pe Cosmin a vorbit despre greșeala fiului său.

Bărbatul este extrem de supărat și regretă enorm ceea ce a făcut fiul său pe șoseaua din Petroșani.

Tatăl tânărului care a provocat tragedia a vorbit despre greșeala fiului său. [Sursa foto: Captură foto]

Citește și: Tragedie la sărbătoarea Argentinei. Evenimentul de marți a sud-americanilor a culminat cu moartea unui fan, iar un copil e în comă

Citeste si: Anda Adam s-a căsătorit pentru a doua oară! Cu cine se iubește vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

Prima reacție a tatălui adolescentului care l-a ucis pe Cosmin

Tatăl băiatului a aflat cum s-a petrecut totul chiar de la fratele adolescentului. Băiatul în vârstă de 9 ani i-a povestit toată tragedia tatălui său.

„Prima dată l-a sunat soția, pe la ora șapte, ca să îi confirme că este tot acolo și nu a plecat în altă parte. După aia nu am mai ținut legătura, pentru că am avut încredere. Am aflat ce s-a întâmplat din ce am văzut pe telefon, și ne-a sunat cineva. Copilul ne-a spus că prietenul lui Claudiu i-a spus să meargă până în Petroșani pentru că are o treabă, să facă o cursă până în Petroșani. După aceea, că ar fi jucat biliard pe undeva și că ar fi consumat o bere sau două, nu știu exact. Și înainte de accident, spune cel mic, că prietenul lui îl îndemna să meargă mai tare. Eu spun ce a spus copilul, că nu am de unde să știu, nu am fost acolo! La un moment dat, la 100 sau 200 de metri, a oprit mașina pentru că prietenul lui a fugit din mașină”, a povestit bărbatul, pentru antena3.ro.

Tatăl adolescentului spune că fiul său trebuie și va plăti cu siguranță pentru ceea ce a făcut. În ceea pe privește fuga acestuia de la locul tragediei pe care a provocat-o, bărbatul spune că fiul său, Claudiu, s-a grăbit să-l aducă pe frate lui acasă.

„A spus că gândul lui a fost să își aducă fratele acasă. Vă dați seama că noi nu îl lăsam să plece nici cu mașina, pentru că știam cum este cu ea, nu îl lăsam să plece nici băut, nici cu fratele. Dar așa s-a întâmplat fără voia noastră, fără știrea noastră. Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău, pentru că nu trebuia să se întâmple lucrul acesta. Eu știu durerea de părinte! Îmi închipui ce este acolo. Sincer vă spun că ieri, când am văzut poza celui decedat, mi se rupea sufletul. Ce vină a avut copilul acela? Și ce vină au părinții lui? Îmi pare rău și de copilul meu, pentru că este copilul meu. Dar îmi pare rău și de prăpădul pe care l-a făcut, pentru că nu trebuia să facă lucrurile astea. A greșit! Va plăti pentru asta!”, a mai spus bărbatul.

Citește și: Politicianul Emanuel Preda își strigă durerea, după moartea fiului său! Andrei a murit în accidentul cumplit din Sibiu, alături de Sonja: „Mama, tati și Matei te vom iubi mereu”