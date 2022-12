Corina Bud a apărut din nou în lumina reflectoarelor, după ce a lipsit din spațiul public în ultima perioadă! Artista a spus, fără ocolișuri, ce a făcut în tot acest timp: „E o mare bucurie pentru mine”

In articol:

Corina Bud se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Ei bine, însă, mare le-a fost mirarea unora dintre admiratori atunci când au observat că artista nu mai este atât de prezentă în spațiul public, la fel ca odinioară.

În acest sens, recent, Corina Bud a apărut din nou în lumina reflectoarelor și a vorbit despre viața sa, dar și despre ceea ce a făcut în timpul când fanii nu au mai văzut-o la TV.

„Sunt foarte bine. Nu am dispărut, am călătorit foarte mult și asta e o mare bucurie pentru mine. Între timp, am lansat și o piesă nouă(...). Peste tot am călătorit, urmează să plec în Japonia după sărbători. Cred că mi-a plăcut foarte tare în Seychelles, e o insulă care îmi place foarte tare. E un privilegiu pe care vi-l doresc și vouă și chiar vă sfătuiesc ca atunci când aveți un răgaz să nu vă zgârciți și să vă faceți o vacanță. Vă superîncarcă, vă oferă o altă viziune asupra vieții și dacă aveți ocazia și posibilitatea vă recomand să călătoriți chiar și cu cortul și cu rucsacul în spate ”, a transmis Corina Bud, pentru un post TV.

Fiul Corinei Bud a împlinit vârsta de 14 ani

Corina Bud este mămica mândră a unui băiat ajuns deja la vârsta adolescenței. Robin a împlinit vârsta de 14 ani, iar mama sa nu putea trece cu vederea peste o zi atât de importantă, motiv pentru care i-a făcut o urare specială fiului ei, chiar pe contul personal de Instagram.

Bineînețeles, alături de mesajul emoționant, Corina Bud a postat și o serie de imagini cu Robin.

“14 ani în care ai fost genial. La mulți ani celui mai cool, super, unic, amuzant și drăguț băiat! Bucură-te de joc! Joacă-l și câștigă întotdeauna! Super mândră de tine, curajosule!”, a scris Corina pe contul personal de Instagram.

