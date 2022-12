Corina Bud comentează criticile pentru ipostazele provocatoare în care se afișează peste tot! Artista nu ține cont că are 42 de ani: "Îmi permit să fiu așa" | EXCLUSIV

In articol:

Corina Bud este o cântăreață din țara noastră care și-a ținut mereu fanii cu sufletul la gură.

Corina Bud, replică pentru cei care o judecă pentru pozele provocatoare

Prin piesele ei antrenante, trupul ei de invidiat și aparițiile care mai de care mai inedite, vedeta a știu mereu să-și cucerească publicul. Din păcate pentru fanii ei, cântăreața a lipsit pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, ceea ce i-a îngrijorat pe cei care o iubesc. Acum a revenit în forță și e gata să recucerească topurile muzicale.

Corina Bud se află în categoria vedetelor care nu se sfiesc să pozeze provocator sau să poarte ținute sexy, care să lase la vedere mai mult decât ar trebui. Bineînțeles că există și admiratori ai acestui stil, dar și oameni critici. Prin intermediul WOWbiz, artista le-a dat replica celor care o judecă pentru senzualitatea ei și le spune cum se prezintă ea de fapt.

"Senzualitatea e o stare. Eu cred că mulți confundă senzualitatea sau sexoșenia cu vulgaritatea, ceea ce este departe de mine. De asta cred că îmi și permit să fiu așa, pentru că niciodată nu am fost vulgară. Am fost doar jucăușă, așa cum sunt eu. Cred că până la urmă este vorba despre asumare și despre atitudine.", a declarat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De ce iese mereu Corina Bud din tipar?

Oriunde merge, Corina iese în evidență. Nu există să fie confundată cu cineva sau să poarte același lucru cu o altă persoană. Vedeta ne-a spus de ce nu ține niciodată cont de dresscode-uri și se îmbracă doar cu simte ea.

"Niciodată nu am ținut cont de dresscode, că e foarte greu să am unul.", a mărturisit Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Motivul pentru care Corina Bud a lipsit o perioadă lungă din lumină reflectoarelor

Corina Bud a răspuns la curiozitatea tuturor. Artista a apărut din nou în lumina reflectoarelor și a vorbit despre viața sa, dar și despre ceea ce a făcut în timpul când fanii nu au mai văzut-o la TV.

"Și mie mi-a fost foarte dor. Nu înțeleg de ce aveți senzația că am lipsit atât de mult. Eu doar nu am mai lansat muzică, dar am fost prezentă pe rețelele de socializare, pe Instagram de fapt, că pe Facebook nu. Pur și simplu am simțit nevoia să îmi dau timp și mie, pentru că mi-am dorit să călătoresc foarte mult și pentru că l-am crescut pe Robin, ani de zile până acum, când are deja buletin. Mi-am dat și eu voie să călătoresc și să fac lucruri și pentru mine. Dar, între timp, să știi că eu am lucrat foarte mult și am făcut multă muzică. Am cât pentru trei albume și acum, anul ăsta, o să vă săturați de mine, pentru că vin cu ele așa, pe bandă rulantă.", a explicat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

