Corina Bud, declarații neașteptate despre Irina Rimes! Legătura neștiută dintre cele două: "Ne placem reciproc" | EXCLUSIV

Corina Bud este o cântăreață din țara noastră care și-a ținut mereu fanii cu sufletul la gură. Prin piesele ei antrenante, trupul ei de invidiat și aparițiile care mai de care mai inedite, vedeta a știu mereu să-și cucerească publicul.

Corina Bud, complimente pentru Irina Rimes

Din păcate pentru fanii ei, cântăreața a lipsit pentru o perioadă din lumina reflectoarelor, ceea ce i-a îngrijorat pe cei care o iubesc. Acum a revenit în forță și e gata să recucerească topurile muzicale.

De când s-a întors în lumina reflectoarelor, Corina Bud uimește cu declarațiile pe care le face. În cadrul unui eveniment monden, WOWbiz a dat peste Corina Bud, care a făcut dezvăluiri din viața ei personală. Întrebată dacă a pus ochii pe vreun artist din industria muzicală, cu care ar vrea să cânte pe aceeași scenă, aceasta ne-a oferit un nume neașteptat. Este vorba despre o artistă foarte iubită de la noi din țară, pentru care, se pare, are o afinitate.

Mai mult de atât, noua piesă cu care și-a făcut revenirea pe piața muzicală, a fost scrisă chiar de artista respectivă. Urmează o colaborare bombă în viitor?

"Îmi plac toți artiștii care s-au lansat. E foarte multă muzică bună, dar trebuie să recunosc că am un crush pe Irina Rimes, pe care o ador. A fost și ea la eveniment, ne-am văzut și o felicit pentru premiul pe care l-a luat, pentru tot ce face. Trebuie să vă spun că Vinovat, piesa pe care am lansat-o acum e scrisă de ea și mă bucur foarte tare că în sfârșit cineva a scris pe sufletul meu. Am putea face și noi două o colaborare, de ce nu? N-am plănuit, dar cu siguranță se va întâmpla asta în viitor, pentru că ne placem reciproc.", a declarat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Motivul pentru care Corina Bud a lipsit o perioadă lungă din lumină reflectoarelor

Corina Bud a răspuns la curiozitatea tuturor. Artista a apărut din nou în lumina reflectoarelor și a vorbit despre viața sa, dar și despre ceea ce a făcut în timpul când fanii nu au mai văzut-o la TV.

"Și mie mi-a fost foarte dor. Nu înțeleg de ce aveți senzația că am lipsit atât de mult. Eu doar nu am mai lansat muzică, dar am fost prezentă pe rețelele de socializare, pe Instagram de fapt, că pe Facebook nu. Pur și simplu am simțit nevoia să îmi dau timp și mie, pentru că mi-am dorit să călătoresc foarte mult și pentru că l-am crescut pe Robin, ani de zile până acum, când are deja buletin. Mi-am dat și eu voie să călătoresc și să fac lucruri și pentru mine. Dar, între timp, să știi că eu am lucrat foarte mult și am făcut multă muzică. Am cât pentru trei albume și acum, anul ăsta, o să vă săturați de mine, pentru că vin cu ele așa, pe bandă rulantă.", a explicat Corina Bud, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

