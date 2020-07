Trecutul frumoasei brunete, Corina Caragea

Corina Caragea a aparut, in urma cu 17 ani, in videclipul celor de la Bliss, o trupa de baieti care a facut furori la acel moment. In costum de baie, senzuala, vedeta cu trasaturi exotice, a facut senzatie in respectivul clip.

Videoclipul piesei “Doar tu esti” a fost o premiera pentru Corina Caragea, dar si pentru baietii de la Bliss, care in scurt timp s-au si departit, fiecare luand-o pe alt drum.

Corina Caragea, vedeta intr-un videoclip! Avea doar 20 de ani

In vremea in care a aparut in videclip, Corina Caragea avea doar 20 de ani si visa la o cariera in tv. Ea a marturisit intr-un interviu ca a inceput inca din liceu sa castige bani, aparand in diverse prezentari de moda sau in reclame. Apoi, a devenit prezentatoare tv.