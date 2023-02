Corina Caragea nu s-a uitat la bani și a ales o destinație de vis. Vedeta a avut parte de o vacanță exotică: „Mai ieftin decât la noi în Mamaia”

In articol:

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare de știri de la noi din țară. Vedeta se poate numi o femeie împlinită din toate punctele de vedere, întrucât este o prezență autohtonă în televiziunea românească, bucurându-se de un imens succes.

Mai mult decât atât, bruneta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Robert Pongracz. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 10 ani, iar în anul 2018 și-au unit destinele într-o destinație de vis, în Toscano, Italia.

Este bine cunoscut faptul că prezentatoare de știri este îndrăgostită de vacanțe și alege cele mai superbe locuri. Și de această dată, vedeta a ales o destinație de vis, iar prețurile, spune ea, sunt mai mici decât în celebra stațiune de pe litoralul românesc, Mamaia.

Corina Caragea, vacanță într-o destinație exotică

Într-una dintre vacanțele sale, Corina Caragea nu a mai ținut cont de nimic și a ales o destinație cu adevărat superbă. Vedeta a decis să se relaxeze pe plajele însorite din Hawaii, iar experiența a fost una de neuitat.

Prezentatoarea de știri a plecat fără niciun plan, dorindu-și să trăiască vacanța în adevăratul sens al cuvântului.

Nu și-a făcut liste și programe, ci a ales să experimenteze totul spontan și să se bucure de ceea ce îi poate oferi această oportunitate.

„ Cel mai bine, când ești în vacanță, e să nu ai un program clar. Să nu bifezi, să nu mergi pentru asta, să nu mergi cu o listă, ci să te relaxezi și să o iei la picior, fără hartă, dacă se poate. Acelea sunt cele mai frumoase vacanțe, când nu trebuie să alerg de colo-colo disperată să bifez și muzeul ăla, și magazinul ăla, și nu știu ce obiectiv turistic”, a mărturisit Corina Caragea, conform adevărul.ro.

Vedeta a mărturisit că a ales un hotel cât mai aproape de faimoasele plajele ale Hawaii-ului. Mai mult decât atât, printr-o comparație, prezentatoarea de știri a recunoscut că suma destinată cazării a fost una mult mai mică decât în stațiunea Mamaia, fapt ce a surprins-o.

"Am zis să mă cazez direct în centru, la un hotel normal, mai ieftin decât la noi în Mamaia – pentru că am făcut o comparație atunci – și a fost perfect, pentru că doar coboram din hotel și ajungeam pe plaja lor faimoasă", a povestit Corina Caragea, în cadrul unui podcast.

Corina Caragea [Sursa foto: Instagram]

Corina Caragea, un adevărat ritual în avion

Corina Caragea este deja obișnuită cu zborurile, întrucât călătorește foarte des. Vedeta a re deja un tabiet când vine vorba de călătorit cu avionul, astfel că este în măsură să ofere și câteva sfaturi.

Prezentatoarea de știri își rezervă întotdeauna zboruri noaptea, pentru a se putea odihni, se hidratează și are în permanență cremă de mâini în geantă. Vedeta obișnuiește să lucreze până și în timpul zborului, editând poze sau creând conținut pentru blogul său.

„ În primul rând, atunci când îmi fac rezervarea, am grijă să aleg, dacă se poate, un zbor de noapte. Și atunci mă urc în avion deja obosită, și adorm. Unii pot dormi, alții nu, unora le e frică, altora nu. Eu mă culc liniștită, și atunci mai salvez din orele astea. Trec mai ușor.

În avion am grijă să mă hidratez foarte bine, să beau multă apă, să îmi iau cremă de mâini, pentru față, și îmi ocup timpul. De obicei, îmi scriu texte pentru blogul meu de travel, meditez, poze pentru Instagram sau pentru canaul meu de Youtube. E momentul perfect, eu am inspirație în avion. Atunci îmi vin toate ideile, și am și timp să mă uit în cele 42.000 de poze din telefonul meu, și să mai fac și curat”, a povestit Corina Caragea, în cadrul podcast-ului.

Corina Caragea [Sursa foto: Instagram]