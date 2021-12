Corina Caragea, primele declarații despre copil: "Eu mi-am programat să fac asta"

In articol:

Corina Caragea i-a obișnuit pe cei de acasă să nu vorbească prea mult despre viața ei privată, însă de această dată a dat cărțile pe față și a mărturisit ce nu ar accepta niciodată din partea partenerului ei.

Cât despre posibilitatea de a deveni mamă în viitorul apropiat , prezentatoarea TV a recunoscut că nu se simte încă pregătită să facă acest pas.

Corina Caragea: "Mereu am fost liberă, deschisă și transparentă"

Corina Caragea a dezvăluit că nu este adepta prea multor compromisuri în cuplu. Frumoasa vedetă consideră că femeile nu ar trebui să rămână într-o relație unde nu sunt respectate și nu primesc ceea ce oferă.

Mai mult, prezentatoarea de la pupitrul știrilor din sport spune că nu ar putea să se regăsească niciodată într-o astfel de situație, căci este o fire care iubește libertatea și transparența: "Exclus să fiu vreodată eu în această situație lașă. Este o situație comodă în care aleg să stea și femeile, dar și bărbații și pentru asta găsesc tot felul de scuze – pentru copii, pentru stabilitate financiară, pentru gura lumii. Mereu am fost liberă, deschisă și transparentă, în orice fel de relație. Când am mai simțit că e locul potrivit pentru mine 100%, am spus-o și nu am pierdut vremea mințindu-mă.", a declarat Corina Caragea, pentru libertatea.ro.

Este pregătită Corina Caragea să devină mamă?

Deși multe femei lasă în mâna destinului momentul în care devin mame, Corina Caragea a dezvăluit că în privința ei lucrurile stau diferit. Bruneta a declarat că și-a programat să aibă un copil atunci când se va simți pregătită, însă știe sigur că nu se va întâmpla prea curând. Cât despre cum s-ar comporta în rolul de părinte, vedeta a mărturisit că s-ar dedica 100% familiei: "Eu mi-am programat să fac asta când vreau eu. Nu acum, deci nu am o proiecție. Cred că aș fi cu temele bine făcute și deloc potrivite cu realitatea din teren (râde).

Am acest defect de a mă pregăți temeinic pentru orice, iar în această meserie nu e o garanție că dacă ți-ai învățat lecția, iei notă mare. (zâmbește) Cred însă că nu e pentru oricine și implică dedicare 100% și responsabilitate.", a mai spus Corina Caragea, pentru sursa citată.

