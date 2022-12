Corina Caragea va petrece Revelionul în Bali. Prezentatoarea TV va sărbători Crăciunul în casă nouă: „E un vis împlinit, după un drum lung și anevoios”

In articol:

Corina Caragea este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. Aceasta a cucerit publicul prin frumusețea și carisma sa. Oamenii au rămas plăcut surprinși la fiecare apariție a frumoasei brunete, iar știrile prezentate de ea sunt urmărite de foarte mulți admiratori.

Anul Nou o va prinde pe Corina Caragea în Bali

Data de 31 decembrie are dublă însemnătate pentru Corina Caragea. Prezentatoarea TV are mai multe motive de sărbătorit. Pe lângă trecerea în Noul An, vedeta își va sărbători și ziua de naștere. De la frumoasa vârstă de 39 de ani, bruneta își va schimba prefixul. Frumoasa prezentatoare și-a făcut un cadou pe care mulți și l-ar dori. Este vorba de o vacanță în Bali, acolo unde Corina va întâmpina anul ce va veni în locul său preferat.

„Voi merge în Bali, e cadoul pe care mi l-am făcut de ziua mea. E a treia oară pentru mine în Bali. Îmi place foarte mult acolo și m-am gândit ca anul acesta de ziua mea să merg în locul care mi-a plăcut cel mai mult”, a declarat prezentatoarea în cadrul unei emisiuni.

Prezentatoarea TV își va petrece Crăciunul în nou casă

Corina Caragea își va petrece Crăciunul muncind. Se va împărți între redacție, familie și prieteni. Vedeta face acest lucru pentru ca pe data de 31 să fie liberă. La finalul zilei, prezentatoarea va sta alături de familie în noua casă pe care o consideră ca pe un vis împlinit.

„De Crăciun o să fiu la muncă așa cum sunt în fiecare an ca să fiu liberă de Revelion. O să fiu la muncă și mă împart între redacție, familie, prieteni. O să fie primul Crăciun într-o casă nouă. E un vis împlinit după un drum lung și anevoios.

E greu să o iei de la zero cu o casă. Dar e cu atât mai mare fericirea când în sfârșit te vezi mutat. E perfectă acum. Am și făcut bradul cu sora mea. Știu că pentru unii e important să îl facă pe 24. Eu nu am mai avut răbdare, e și casa nouă, abia așteptam”, a mai adăugat Corina.

