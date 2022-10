Corina Chiriac își sărbătorește ziua de naștere! Artista a împlinit 73 de ani: „Nu a știut nimeni asta”

In articol:

Corina Chiriac nu are nevoie de nicio prezentare. Artista a uluit și a încântat generații întregi de români, prin cariera sa extrem de longevivă.

Astăzi, în ziua în care creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, este o zi mai mult decât specială pentru Corina.

Corina Chiriac își sărbătorește ziua de naștere alături de prieteni. [Sursa foto: Facebook ]

Corina Chiriac, surprize la 73 de ani

Una dintre cele mai iubite cântărețe din țara noastră, Corina Chiriac a fost mereu în centrul atenției prin prisma carierei sale de succes.

Astăzi, artista împlinește 73 de ani. Chiar dacă este la o vârstă înaintată, Corina arată mereu impecabil și reușește să uluiască la fiecare apariție.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Corina Chiriac a mărturisit că a ales să meargă mai întâi de toate la biserică.

Vedeta merge des la locașul de cult, pentru a mulțumi și a se ruga, atât pentru bunăstarea ei, cât și pentru cei apropiați inimii sale.

Chiar dacă a lăsat deja o mulțime de lucruri remarcabile în urma sa, artista are planuri mărețe de viitor, așa că își dorește, printre altele, să lanseze și o carte.

„Ce să-mi doresc? Sa fim sănătoși, e o zi splendidă afară, mă văd cu prietenii, apoi ma duc la biserica, ma văd cu prietenii care și ei sărbătoresc ca exista un “Dumitru” între ei. Sunt bucuroasa că voi lansa cartea. Am scris de-a lungul carierei doua piese de teatru, nu a știut nimeni asta, și îmi face placere să o public. Indiferent dacă se vor juca sau nu ele vor rămâne scrise undeva. Orice fel de manifestare artistică ar urma o s-o primesc cu placere și pe măsură posibilităților o s-o realizez pentru bucuria mea și a publicului. Pentru mine, da (n.r. să meargă la biserică). Eu in general merg la biserica, nu e o excepție ca merg de ziua mea. Eu merg sa aprind o lumânare pentru părinții mei, prieteni”, a declarat Corina Chiriac la un post de televiziune.