Corina de la Casa Iubirii îi dă replica Biancăi! A dezvăluit totul despre ea! "A avut grijă să o denigreze pe Kinga" | EXCLUSIV

Corina Niculescu s-a înscris în "Casa Iubirii" deoarece și-a dorit să întâlnească în bărbatul ideal, care să o completeze. Aceasta a fost descalificată în urmă cu puțin timp din competiție, pe motive medicale. Acum încearcă să se refacă în afara casei, cu suportul celor dragi.

Corina, răspuns dur pentru Bianca

Nu demult, Bianca a fost prezentă în emisiunea "Culisele Iubirii", moderată de Bianca Comănici și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, unde a denigrat-o pe Corina. De data aceasta, fosta concurentă a venit ea în platou și i-a dat replica brunetei, dezvăluind tot ce știe despre ea.

"Bianca este foarte răutăcioasă, este o persoană neasumată, spune lucruri pe care după aceea le întoarce în așa fel încât să nu pară că le-ar fi zis ea.(...) Ce vorbeam în cameră spunea tot mai departe. Cum am ajuns la hotel, a avut grijă să o denigreze pe Kinga, de aceea eu nu am vorbit cu ea câteva zile, după care le-am spus fetelor ce psune Bianca despre ele. Așa făcea mereu.", a declarat Corina.

Corina, probleme grave de sănătate

Corina nu a fost eliminată, ci descalificată din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Fosta concurentă a dezvăluit când au început să apară atacurile de panică și depresia și cum emisiunea le-a readus în viața ei.

"Acum trei ani, dintr-odată, am făcut atac de panică în somn. Nu am mai putut să mă mișc, efectiv am rămas imobilizată, mâini, degete, tot. L-am sunat de urgență pe tata să mă ducă la spital, mi-au zis că sunt ok, eu nu eram ok deloc și am intrat într-o depresie. Nu mai mâncam, nu puteam să dorm, dormeam două minute și mă trezeam în palpitații și plâns și mi-am revenit foarte greu atunci. Am rămas mereu cu frica să nu mai pățesc treaba asta, lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimul timp, până când am ajuns aici în emisiune și a fost foarte mult stres asupra mea și nici nu am putut să răbufnesc, cum poate aș fi făcut-o acasă. Am încercat să mă controlez, să merg mai departe, să rezist și nu am mai rezistat.", a mărturisit Corina, în platoul WOWbiz.