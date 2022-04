In articol:

Corina Robu a ridicat juriul în picioare la Românii au Talent, sezonul 12. Acrobata în vârstă de 53 de ani a fost la înălțime și a ridicat publicul în picioare la Românii au Talent 2022.

Corina Robu de la Românii au Talent, sezonul 12, are 53 de ani și este artist de circ. Concurenta de la Românii au Talent 2022 i-a impresionat pe jurații emisiunii cu abilitățiile sale acrobatice, în ciuda vârstei pe care o are.

Însă, Corina Robu a venit la Românii au Talent, sezonul 12, ca să îi îndeplinească dorința soțului său, care a decedat în urma unui accident.

”Mă numesc Corina Robu, am 53 de ani, sunt din București, sunt artist liber profesionist, acrobat. Cu Circul de Stat am început să colaborez din 1987. Mi-am făcut familie în lumea circului, am fost căsătorită 24 de ani cu un coleg din circ. După 24 de ani de căsnicie am divorțat că nu se mai putea cu el, îi plăcea viața. Când se îndrăgostea mă lăsa în turneu și pleca.

În 2014 am divorțat, iar în 2015 m-am recăsătorit tot cu un coleg din lumea circului. Am făcut cununia civilă în martie și în noiembrie trebuia să facem nunta, iar înainte cu două săptămâni de nuntă a făcut un accident de mașină, comă diabetică la volan și a murit.

Mi-a arătat Dumnezeu ce înseamnă să fii fericit, dar pentru puțin timp. Pentru mine seara asta e un moment important. Eu am mai participat la Românii au Talent în 2013. El era atât de mândru și arăta la toți prietenii lui că noi am participat la Românii au Talent. Îmi spunea tot timpul să mai particip încă o dată. Anul ăsta am decis să îi îndeplinesc o dorință”, a mărturisit concurenta.

Corina Robu a ridicat juriul în picioare la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Corina Robu, comparată cu Nadia Comăneci

Corina Robu de la Românii au Talent 2022 și-a început cariera în gimnastică și a fost colegă cu Nadia Comăneci. Însă în urma unei accidentări, concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, a fost nevoită să se reprofileze.

”La vârsta de 12 ani am fost selectată la Lotul Național, colegă cu Nadia. Am făcut gimnastică de performanță 14 ani. După care la 17 ani am avut un accident la paralele. Înaintea unei competiții mi-am rupt mâna dreaptă. Am avut triplă fractură și nu s-a mai putut face nimic. Chiar înainte cu o lună venisem de la campionate, unde câștigasem 5 medalii de aur. Mă comparau cu Nadia. Chiar mi-aș fi dorit să ajung o a doua Nadia.

Am găsit puterea să mă reorientez și m-am îndrăgostit de lumea circului. Din 1988 am decis să rămân în circ”, a mai spus Corina Robu.

Corina Robu, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Corina Robu a primit patru de DA, la Românii au Talent, sezonul 12. Astfel concurenta a trecut în etapa următoare a emisiunii.

”E vorba de emoție aici, doamnă. E extrem de impresionant faptul că după o viață întreagă pe care v-ați dedicat-o acrobației să continuați să faceți și la vârsta asta acrobație. E realmente admirabil. Pare simplu la prima vedere, dar e extrem de riscant. Încă o dată, toată admirația mea și respectul pentru tot ceea ce faceți”, a spus Andi Moisescu.

”Să știți că am fost cu sufletul alături de dumneavoastră de fiecare dată când ați urcat pe bara aia. Mi se pare foarte complicat ce faceți. E un număr pe care cred că un copil de 20 de ani abia îl face. Dvs la vârsta dvs, să reușiți să îl faceți bine acolo sus, este într-adevăr de admirat”, a spus Dragoș Bucur.