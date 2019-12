Cornel Galeş a fost blestemat de o femeie cu care s-a certat acum mai bine de doi ani. În vara lui 2017, WOWbiz.ro relata că, la aproape 5 luni de la moartea cantaretei de muzica populara, o admiratoare de-a regretatei artiste a fost surprinsa spaland piatra sa de mormant cu o solutie necunoscuta. “Primele semne care anuntau ca ceva ciudat se intampla la locul de veci al artistei au fost sesizate de sotul Ilenei Ciuculete, Cornel Gales. Acesta a observat ca unul dintre cei doi braduti pe care i-a plantat langa mormantul sotiei sale s-a ofilit brusc. In plus, vaduvul sustine ca gaseste obiectele de pe mormant asezate altfel fata de cum le-a lasat, semn ca cineva le schimba locul in lipsa sa. Dupa atatea drumuri facute la cimitir, Cornel Gales a ajuns sa se imprieteneasca cu paznicii. Asa a avut vaduvul surpriza sa afle ca, saptamanal, o femeie din Calarasi vine la locul de veci al Ilenei Ciuculete si petrecere mult timp acolo.”, a dezvăluit WOWbiz.ro. (vezi motivul pentru care fata de suflet a Ilenei Ciuculete nu a venit la înmormântarea lui Cornel Galeş)

“M-am infiorat cand am auzit ce imi spun paznicii. In lipsa mea, la Zanica vine aceasta doamna care ii spala piatra cu o solutie lichida. De ce face asta, nu stiu! Paznicii nu s-au bagat pentru ca isi imaginau ca e cineva din familie. Abia de curand, ei au intrat in vorba si aceasta le-a spus ca este o fana si ca vine din Calarasi pana la Bucuresti, la mormantul familiei mele. Nu o cunosc, nu stiu cine e. Cica toarna un lichid dintr-o sticla pe marmura si o spala. Apa aia, care nu stiu ce contine, a ajuns la radacina unuia dintre braduti plantati de mine si mi l-a ars. O fi ceva toxic, nu stiu. Eu nu am prins-o niciodata acolo, n-am intalnit-o. Pe aceasta cale as vrea sa fac un apel si sa o rog pe respectiva sa-si manifeste admiratia fata de sotia mea intr-un alt mod. Fara suparare, dar sa nu mai spele piatra de mormant. Asa cum eu nu merg la altii sa le aranjez lucrurile langa cruce, nici altii sa nu faca asa ceva la locul de odihna al Zanicai. Sa vada fiecare de locul de veci al familiei sale. Sper sa inceteze aceasta doamna in a-si manifesta dragostea si aprecierea in acest fel", a declarat Cornel Gales pentru WOWbiz.ro.

Cornel Galeş a fost blestemat de o femeie. A ameninţat-o că o reclamă la Poliţie

Furioasa la culme ca actiunea sa a fost data in vileag si povestita in presa de catre Cornel Gales, admiratoarea din Calarasi a facut rost de numarul de telefon al vaduvului si l-a sunat. Discutia dintre cei doi s-a purtat pe un ton aprins, femeia considerand ca nu greseste cu nimic daca merge la locul de veci al artistei si ii spala piatra de mormant. La fel de deranjata a parut aceasta si cand i s-a spus ca a facut pagube materiale. “M-am trezit ca ma suna aceasta domana, pe care nu o cunosc si nu am intalnit-o in viata mea. M-a sunat cu ton de harta sa imi zica mie ca nu-mi permite sa vorbesc despre ea si ca nu-mi da dreptul sa ii pronunt numele. Pe cuvant, am ramas paf! I-am zis ca nu i l-am pronuntat, dar ca am tot dreptul sa spun ce face ea la locul de veci al familiei mele, pentru ca e locul meu, nu al ei! A fost o discutie aprinsa. Nu stiu de unde a facut rost de numarul meu si, sincer, nici nu mai conteaza. E culmea!, ea vinovata si tot ea cu gura mare si chef de scandal. Ma tragea la raspundere ea pe mine, auzi! Am intrebat-o cu ce drept isi permite sa vina la mormant si faca ea ordine pe acolo si sa spele marmura”, mai declara Galeş pentru WOWbiz.ro.

“Vin sute de oameni la Zanica, insa pana acum n-am mai patit asa ceva. Raspunsul ei a fost ca ea e admiratoarea sotiei mele si ca are dreptul pentru ca Zanica e artist roman. Asa e, are, dar sa nu puna mana, sa nu atinga si mai ales sa nu distruga. Ea mi-a distrus unul dintre braduti. A folosit la spalatul pietrei un detartrant, o solutie puternica, iar restul apei a aruncat-o la radacina bradului de langa mormant care s-a si uscat. Am tipat si eu si ea. Pana la urma i-am spus sa ca daca nu inceteaza si mai aud de la bodyguarzi ca vine cu spalat si cu d-astea, chem Politia, o reclam la Politie pentru distrugere si pangarirea unui loc de veci. Cand a auzit de Politie n-a mai zis nimic”, a mai declarat Cornel Gales in exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Cornel Gales a vorbit cu angajatii si paznicii cimitirului, rugandu-i sa fie cu ochii in patru si atenti la tot ceea ce se intampla la mormantul Ilenei Ciuculete. Se pare că aceştia au mai văzut-o pe femeia din Călăraşi la cimitir şi au auzit-o blestemându-l pe Galeş. Soţul Ilenei Ciuculete a decedat pe 30 noiembrie, la doi ani şi câteva luni după acest conflict, într-un accident rutier petrecut în Spania.