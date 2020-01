Cornel Galeş a murit plin de datorii, după ce a semnat un contract în octombrie 2018. Pe atunci, Galeş era încă iubitul Vivianei Măntoiu, care este manager al unei agenţii de turism. Firma prin care îşi desfăşoară activitatea agenţia a contactat un credit de la o instituţie financiară specializată în acordarea de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Pe lângă firma, care figurează ca debitor persoană juridică, în contract apar şi două nume ca debitori persoane fizice, Cornel Galeş şi Doiniţa Măntoiu, o rudă a Vivianei. (citeşte adevăratul motiv pentru care Cornel Galeş s-a stabilit în Spania)

Contractul era, din punctul de vedere al lui Galeş, unul de fideiusiune. “Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul, se obligă față de cealaltă parte, care are într-un alt raport obligațional calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remunerații, obligația debitorului dacă acesta din urmă nu o execută.”, se scrie pe site-urile specializate. „Fideiusorul declara si garanteaza prin prezentul contract ca la data semnarii are capacitate deplina de a acorda fideiusiunea, este solvabil si nu exista nici o sarcina sau actiune care sa afecteze in mod negativ capacitatea de plata sau o parte importanta a patrimoniului sau, iar obligatiile garantate pot fi acoperite in orice moment.”, se arată în contractul semnat de Cornel Galeş.

Cornel Galeş a murit plin de datorii. S-a angajat că va plăti în locul firmei

“Fideiusorul declara pe proprie raspundere ca va executa integral obligatiile de plata ale debitorului prin contractul de credit nr. 180800003 din 03.10.2018 in cazul in care acesta (debitorul) nu isi va indeplini obligatiile fata de creditor in conformitate cu, sau ca urmare a contractului de credit, inclusiv a obligatiei de restituire la scadenta a creditului si de plata a dobanzilor aferente cat si de plata oricator alte sume datorate de debitor, creditorului in conformitate cu prevederile contractului de credit sau ale prezentului contract”, se mai scrie în document.

, se încheie contractul. Nu este specificată suma, dar respectiva instituţie financiară acordă credite de până la 700.000 lei (aproximativ 150.000 de euro). Cornel Galeş, fostul soţ al Ilenei Ciuculete, a murit într-un accident rutier petrecut în Spania, lângă Valencia.