Cornel Ilie de la "Vunk", declarații emoționante pentru fosta soție, la un an de la divorț: "Există dragoste după iubire"

Cornel Ilie și Eliza, fosta lui soție, au trăit o poveste de dragoste impresionantă. Cei doi au ajuns să își întemeieze o familie și au împreună și doi copii, pe Zara și Cezar, după care sunt topiți.

Cu toate acestea, se pare că lucrurile nu au mers exact cum se așteptau în căsnicia lor și s-a ajuns la divorț, după 5 ani de mariaj. Artistul a povestit, însă, la un an de la separare, că există dragoste după iubire și că are o relație cu totul specială cu cea pe care a dus-o în fața altarului în trecut.

Cornel Ilie: "Există dragoste după iubire"

Invitat în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar, Cornel Ilie și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a vorbit despre o perioada dificilă din viața lui, din care a avut foarte multe lucruri de învățat.

Pe lângă faptul că și-a pierdut tatăl, solistul a trebuit să facă față și divorțului de fosta soție, cu care a luat decizia de a se separa prietenește, fără scandaluri, și cu care acum are o relație specială, de dragul vremurilor trecute: "L-am pierdut și pe tata. Am fost pus în fața unor momente care au venit să vindece ceva în mine, nu să mă distrugă. Suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar. Toată povestea nu stătea în conceptul de a fi căsătoriți și de a arăta oamenilor că nu sunt probleme în cuplu. Am declarat divorțul nostru cu multă prietenie, pentru a da speranțe și altora că se poate face și așa, nu doar cu exemple negative. Nu încurajez oamenii să se despartă, dar unii nu o fac de teamă să nu spună lumea ceva. Eu am pus în primul plan copiii. Tot ceea ce facem este să protejăm copiii. Și cred că scoatem cel mai bun lucru din asta.", a mărturisit Cornel Ilie, pentru sursa amintită.

Mai mult, artistul a făcut și o declarație emoționantă, spunând că există dragoste după iubire, mai ales când ai fost căsătorit cu persoana pe care ți-o doreai alături și ai întemeiat cu ea o familie frumoasă: "Da, există dragoste de oameni după iubire, după ce iubirea nu mai există între ei. Dar există o formă de dragoste care rămâne acolo, orice ar fi, mai ales după ce au făcut doi copii împreună. La un an după divorț, pot spune că da, există dragoste după iubire, e și mai mare certitudinea. Privind în urmă, cu atât mai mult suntem într-un punct superb ca relație. Foarte puțini oameni înțeleg așa ceva.", a mai adăugat solistul trupei "Vunk", pentru aceeași sursă.

Cornel Ilie a traversat un an greu în pandemie

Artistul a dezvăluit că nu i-a fost deloc ușor să stea departe de scenă în pandemie și să nu se bucure de energia bună pe care i-o transmitea publicul, de fiecare dată.

Totuși, Cornel Ilie spune că a încercat cumva să își ocupe timpul, pentru a mai uita de situația creată în țara noastră și s-a bucurat din plin de natură și de liniștea oferită de ea: "Mă țin în echilibru vorbind zilnic cu copiii, e cea mai bună hrană. Am avut norocul că am stat la curte și m-am putut plimba în picioarele goale. Sau luam un copac în brațe. Noaptea, vorbeam cu stelele, ziua, cu norii. Știu că sunt pe drumul bun spre cea mai bună versiune a mea.", a încheiat Cornel Ilie, în podcastul lui Mihai Morar.